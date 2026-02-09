"Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo": las duras críticas de Trump al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Fue, a todas luces, una gran fiesta. Un tributo a Puerto Rico y a la idiosincrasia latinoamericana.

El concierto de Bad Bunny durante el descanso de medio tiempo del Super Bowl , la final del fútbol americano y uno de los eventos deportivos más populares en EE.UU., no tuvo desperdicio.

En los poco más de 13 minutos que duró el show, el músico boricua deslumbró a sus espectadores con un popurrí de sus mejores temas –desde "Tití me preguntó" hasta "El apagón"- en medio de una serie de escenas cotidianas que pintan nuestro continente de cabo a rabo.

Una boda, un salón de manicura, una partida de dominó y una licorería son algunas de las postales que se vieron durante el espectáculo.

Y Bad Bunny entretuvo a su audiencia cantando exclusivamente en español, de la mano de Lady Gaga y Ricky Martin, con los cameos de Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G y Cardi B, entre otros.

Sin embargo, este deslumbrante despliegue de creatividad e imaginación no fue suficiente como para entretener a Donald Trump.

Es más, el presidente estadounidense, quien este año no asistió al evento, calificó la actuación de Bad Bunny como "absolutamente terrible, ¡una de las peores de la historia!", según publicó en su red social Truth Social.

Getty Images Decir que no le gustó es quedarse corto...

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", dijo en referencia a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre original del músico puertorriqueño.

"Es terrible (...), una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia"

Su mensaje no se centró solo en sus canciones. También atacó las coreografías interpretadas por el cantante y el resto del elenco en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California.

"El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", sentenció el presidente.

Elección "ridícula"

Las críticas de Trump, no obstante, no sorprendieron a nadie.

El mandatario estadounidense ya había expresado su oposición con anterioridad a la elección de Bad Bunny para el espectáculo de entretiempo del Super Bowl (también conocido en español como el Gran Tazón).

Tras conocerse la decisión en septiembre, Trump comentó en el canal de noticias conservador Newsmax que no conocía al músico boricua y que no entendía por qué la Liga de Fútbol Americano lo hubiera elegido para el show.

Getty Images Lady Gaga fue una de las cantantes invitadas.

"Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura", afirmó Trump en su momento.

"Me parece absolutamente ridículo", añadió.

Los círculos conservadores en Estados Unidos también se habían opuesto a su actuación y la organización conservadora sin fines de lucro Turning Point USA había ofrecido un programa alternativo con Kid Rock y otros artistas que son afines al gobierno.

Aún así, los planes de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) siguieron adelante.

La participación de Bad Bunny en el show del domingo no fue su primera aparición en el Super Bowl.

La megaestrella del trap latino y el reggaetón ya había actuado en 2020 como artista invitado junto a Shakira.

Getty Images Bad Bunny participó como artista invitado en el Super Bowl de 2020 protagonizado por Shakira.

Sin embargo, esta vez hizo historia al presentarse como protagonista y en un show casi exclusivamente en español.

La única frase que pronunció en inglés fue "God bless America" ("Dios bendiga a América"), y lo hizo recién al final de su actuación.

BBC

