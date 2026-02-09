Impactante: jirafas quedaron en medio de una fuerte tormenta en Kenia y el video es brutal

Un video registrado en una Reserva Nacional muestra a las jirafas enfrentando una intensa tormenta en Kenia.

Un impactante video grabado en la Reserva Nacional Maasai Mara, en Kenia, se volvió viral en las últimas horas al mostrar a un grupo de jirafas enfrentando una fuerte tormenta sin moverse del lugar, mientras la lluvia y el viento azotan la sabana africana.

Las imágenes captadas por visitantes y guías del parque muestran a los animales erguidos, con sus largos cuellos firmes, resistiendo las condiciones extremas del clima en uno de los ecosistemas más emblemáticos de África.

El video de las jirafas en medio de la tormenta Tormenta En Kenia X: @AlertaMundoNews La escena llamó la atención por la calma y resistencia de las jirafas ante un fenómeno meteorológico de gran intensidad.

La tormenta se registró en plena llanura del Maasai Mara, una reserva famosa por su biodiversidad y por albergar a algunas de las especies más representativas del continente. En el video se observa cómo las jirafas permanecen juntas, sin buscar refugio inmediato, una conducta habitual en animales acostumbrados a condiciones climáticas extremas.