Trump afirma que está "exonerado" en el caso Epstein y apunta contra Bill Clinton

El presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó este lunes que no tiene “nada que esconder” respecto al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y aseguró que está “exonerado”, en contraposición al expresidente Bill Clinton y a “muchos otros demócratas”.

“No tengo nada que esconder. He sido exonerado. No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein ”, declaró el mandatario ante la prensa a bordo del avión presidencial, al ser consultado por denuncias de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Según Trump , ella y su esposo están siendo arrastrados al caso mientras se acusa a su gobierno de ocultar información.

“De hecho, Jeffrey Epstein estaba peleando para que yo no saliera electo con un autor , un vago, por cierto, y he sido totalmente exonerado. Ellos están siendo arrastrados y es su problema”, reiteró el presidente.

Los Clinton han aceptado testificar ante el Congreso en el marco de la investigación sobre Epstein los días 26 y 27 de febrero, aunque hasta el momento ninguno ha sido acusado de irregularidades. El proceso legislativo busca esclarecer el alcance de las relaciones del financista con figuras políticas y empresariales.

| AHORA: Trump: "No tengo nada que ocultar, me han exonerado, no tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Entraron con la esperanza de encontrarlo y encontraron todo lo contrario: me han exonerado por completo". pic.twitter.com/Sfy7SHrv4a

Trump aprovechó sus declaraciones para insistir en que “Clinton y muchos otros demócratas han sido arrastrados” en el escrutinio de los documentos vinculados al caso. Epstein se suicidó en 2019 mientras permanecía detenido a la espera de un juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Publicación masiva de documentos en el caso Epstein

Antes de su muerte, Epstein se había declarado culpable en 2008 en Florida por cargos estatales relacionados con solicitar prostitución de una menor, lo que derivó en su clasificación como delincuente sexual. Años después, su arresto reavivó el escándalo por la presunta red de explotación y sus conexiones con figuras influyentes.

El Departamento de Justicia ha publicado más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionadas con la investigación. Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por legisladores y víctimas debido a demoras y fallos de privacidad que obligaron a retirar temporalmente miles de archivos.

La divulgación responde a una ley que exige hacer públicos todos los documentos vinculados con el caso del fallecido millonario, quien estuvo relacionado con Trump principalmente en las décadas de 1980 y 1990, así como con Clinton y el expríncipe Andrés del Reino Unido.

Principe Andres Jeffrey Epstein El expríncipe Andrés junto a Jeffrey Epstein.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó recientemente que Trump rompió su relación con Epstein hace años, aunque no precisó si el mandatario conocía los delitos por los que el financista fue investigado y procesado.