Trump asegura que Marco Rubio está "hablando con Cuba" sobre un posible acuerdo
Las declaraciones se producen en medio de una grave crisis energética en la isla y una creciente presión económica de Washington.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un posible acuerdo que podría aliviar la crisis que atraviesa la isla caribeña. Trump, en declaraciones a bordo del avión presidencial, señaló que esas conversaciones buscan una solución ante lo que describió como una “amenaza humanitaria”.
Trump calificó a Cuba como “una nación fallida” y lamentó la grave situación en el suministro de combustibles, asegurando que “no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas”. Asimismo, afirmó que muchos cubano-estadounidenses “se alegrarán cuando puedan volver” a reunirse con sus familias en la isla.
Consultado sobre la posibilidad de una operación militar similar a la que lideró Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente depuesto Nicolás Maduro, Trump evitó confirmar planes y sostuvo que “no sería una operación muy dura” pero que no cree que “sea necesario”.
Presión económica de Estados Unidos a Cuba
La declaración de Trump se da en un contexto de creciente presión estadounidense sobre La Habana, agravada por sanciones que apuntan a cortar suministros de petróleo y dinero, intensificando la escasez de combustible, cortes eléctricos y la paralización de servicios básicos en la isla. Algunos analistas consideran que la estrategia busca forzar cambios políticos sin recurrir a la fuerza militar directa.
Aunque Trump afirma que se están llevando a cabo conversaciones, el gobierno cubano ha señalado que hasta ahora solo se han producido comunicaciones, pero no negociaciones formales. La isla ha expresado su disposición a dialogar “sobre una base de respeto mutuo”, aunque rechaza la injerencia en su sistema interno.
Crítica internacional y repercusiones regionales
La política estadounidense hacia Cuba ha generado reacciones tanto de aliados como de críticos. Mientras algunos países han ofrecido ayuda humanitaria para aliviar la crisis, otros han cuestionado la eficacia y el impacto social de las sanciones. Organismos internacionales han advertido que la presión económica prolongada podría agravar aún más la situación del pueblo cubano, incluso si el objetivo declarado de cambiar el rumbo político de La Habana no se materializa.
Rubio, quien ha sido uno de los principales artífices de la política de máxima presión, ha enfatizado que Cuba necesita abrir su economía y ofrecer más libertad política para que Estados Unidos pueda considerar aliviar las sanciones.