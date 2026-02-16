Donald Trump amenazó con pena de muerte a los secuestradores de Nancy Guthrie si la encuentran muerta

El presidente de Estados Unidos aseguró que los responsables del secuestro de Nancy Guthrie, la madre de la conductora Savannah Guthrie, enfrentarán las penas federales "más severas" si no la liberan ilesa.

Donald Trump declaró al diario The New York Post que los responsables del secuestro de Nancy Guthrie deben liberarla ilesa o se enfrentarán a las penas federales "más severas". Esta mujer de 84 años es la mamá de la conductora del programa "Today" de la NBC, Savannah Guthrie, y fue secuestrada de su casa en las afueras de la ciudad de Tucson, Arizona, el 1° de febrero.

En una breve entrevista telefónica, el presidente de Estados Unidos dijo que querría que el Departamento de Justicia solicitara la pena de muerte si Nancy Guthrie fuera asesinada. El presidente afirmó que los secuestradores se enfrentarían a consecuencias federales "muy, muy severas, las más severas" si la mujer fuera encontrada muerta.

¿Qué acciones están tomando las autoridades para encontrar a Nancy Guthrie? Los investigadores buscan frenéticamente a la anciana madre de tres hijos, ya que creen que aún puede estar viva. Durante el fin de semana, las autoridades policiales lanzaron vuelos sobre la región desértica con un dispositivo Bluetooth de alta tecnología con la esperanza de localizar la señal del marcapasos de Nancy Guthrie.

¿Qué implicaciones tienen los cargos federales en este caso? Los cargos federales son comunes en casos de gran repercusión, especialmente si hay un componente interestatal o si se viola una ley federal. Arizona tiene la pena de muerte, pero muchos de los 109 reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte del estado llevan allí décadas.

De hecho, este estado solo ha llevado a cabo dos ejecuciones desde 2022, en parte debido a una pausa de casi dos años por parte del gobierno estatal liderado por los demócratas, que se levantó a finales de 2024.