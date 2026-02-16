Javier Milei regresará esta semana a EE.UU. para estrenar el Consejo de Paz de Donald Trump

Tras anotarse una serie de victorias en la agenda doméstica con el avance de las reformas oficialistas en el Congreso, el presidente Javier Milei tiene planificado para esta semana una nueva gira al exterior hacia un destino ya conocido: Estados Unidos . El objetivo, un nuevo cara a cara con su par republicano Donald Trump , quien encabezará la primera cumbre del Consejo de Paz ( Board of Peace), su organización ideada para atender conflictos globales.

Según trascendió, el libertario tiene previsto partir desde Buenos Aires este miércoles con miras a aterrizar en Washington el jueves a primera hora. Una vez en suelo norteamericano, Milei se encontrará con los líderes de los otros 26 países que integran el cuerpo.

En ese marco, una de las presencias que capturará la atención de las cámaras será la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que fue de los últimos en aceptar la invitación al organismo diseñado por Donald Trump para resolver en primera instancia el duradero y sangriento conflicto en la Franja de Gaza.

En ese sentido, Trump anunció este domingo que los países miembro del Consejo de Paz comprometieron más de US$5.000 millones para la ayuda y reconstrucción en Gaza. Desde el Gobierno aún no anunciaron si la Argentina será uno de los aportantes.

Inicialmente, en Casa Rosada descartaron de plano que el país fuera a pagar la costosa suma de mil millones de dólares para para garantizarse la permanencia en el organismo. De acuerdo con el estatuto del Board of Peace, los Estados invitados por Estados Unidos podrán incorporarse en primera instancia de manera gratuita por tres años, luego su continuidad quedará sujeta a la voluntad de Donald Trump.

Milei firma el Consejo de la Paz con Trump

La Franja de Gaza, el primer tema en agenda

De cualquier manera, el encuentro pondrá a Javier Milei en medio de sus dos principales aliados internacionales, Estados Unidos e Israel. Desde su llegada a la Presidencia, el libertario siempre ratificó su apoyo a la política bélica de Netanyahu en Gaza. Sin embargo, siempre que la moneda voló por el aire el economista se inclinó por seguir los lineamientos de Washington, que hace tiempo llama a poner fin al conflicto en Gaza e iniciar la reconstrucción.

"Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza", había manifestado Milei tras conocerse su adhesión al organismo.

Y agregó: "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad".

Milei con Netanyahu en Nueva York Javier Milei con Benjamín Netanyahu en Nueva York.

La relación con Estados Unidos, en su mejor momento

Desde la última vez que Milei se vio cara a cara con Donald Trump en el Foro de Davos en Suiza, donde se firmó el acta del Consejo de la Paz, el Gobierno argentino y Washington firmaron el pasado 5 de febrero el acuerdo comercial entre ambas naciones que tanto venía buscando la administración libertaria.

Según explicó la Oficina del Presidente, el acuerdo tiene como objetivo "reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y la infraestructura y la tecnología".

“Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, agregó el comunicado.

La extensa iniciativa, que incluye a múltiples sectores de la economía, debe ser aprobada en el Congreso de la Nación para poder implementarse. "Si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias, si no, será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo", anticipó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a principios de este mes en conferencia de prensa.

Trump y Milei Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en un momento clave para las relaciones entre Argentina y Washington.

Más giras por venir

Ni bien regrese de Washington, Javier Milei ya comenzará a preparar un nuevo viaje a la capital estadounidense, ya que hay dos importantes eventos en su agenda internacional programados para inicios de marzo.

En un primer lugar, el libertario tiene previsto asistir a la cumbre de presidentes latinoaméricanos que convocó Donald Trump para el 7 de marzo para fortalecer la relación con sus aliados en la región para frenar la avanzada China. Además de Milei, el convite incluirá a muchos de sus aliados geopolíticos, como Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

La agenda del mandatario se estirará hasta el 9 de marzo en Manhattan, Nueva York, donde encabezará la Argentina Week, un evento de tres días organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos y bancos globales como JP Morgan Chase, el Bank of America y Kaszek, que se propone atraer inversiones para el país.

De esta manera, Milei se propone afianzar más que nunca sus lazos con Estados Unidos y continuar publicitando su modelo político en el exterior, mientras el Congreso discute en el plano local reformas muy esperadas por el sector privado como la laboral, que ya tiene media sanción en el Senado y se aproxima a un agitado debate en Diputados.