La marcha atrás en la política ambiental de EE.UU. es una victoria para Trump, pero cada vez más estadounidenses están preocupados por el calentamiento global

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , presentó el jueves su drástica reducción de medidas federales sobre cambio climático como una victoria política sobre la agenda ambiental "radical" del Partido Demócrata, retomando un mensaje que los republicanos han utilizado en elecciones anteriores y al que podrían recurrir de cara a las cruciales elecciones intermedias (de mitad de periodo) de noviembre.

Su anuncio en la Casa Blanca fue uno de los movimientos más significativos de su segundo mandato. El presidente afirmó que revocaba una "declaración de peligro" de la era Obama de 2009, que sostenía que la contaminación perjudica la salud pública y el medio ambiente.

Durante casi 17 años Estados Unidos ha utilizado esa constatación científica como base legal para establecer políticas destinadas a reducir las emisiones de automóviles, centrales eléctricas y otras fuentes de gases de invernadero que calientan el planeta.

"Esta norma radical se convirtió en el fundamento legal de la Nueva Estafa Verde", declaró Trump, utilizando un término popular entre los republicanos para describir las políticas ambientales y climáticas demócratas.

Trump, quien ha calificado el cambio climático de "engaño" y "estafa", desestimó la base científica que sustenta la norma de la era Obama en declaraciones que, en ocasiones, parecieron una autodeclaración de victoria sobre sus oponentes demócratas.

Fue una muestra más de que, para el presidente, este asunto es tanto político como científico.

Trump se centró en las repercusiones económicas de revertir la declaración de peligro, argumentando que impulsar los combustibles fósiles en lugar de las energías limpias reduciría los costos energéticos para los consumidores estadounidenses.

El mandatario afirmó que abandonar la declaración de peligro eliminaría el "mandato" de vehículos eléctricos establecido por su predecesor, el expresidente Joe Biden.

Durante la presidencia de Biden, el Congreso aprobó una ley para ampliar la red nacional de carga de vehículos eléctricos y creó incentivos fiscales para reducir el costo de los vehículos eléctricos, pero no incluyó ninguna disposición que obligara a los consumidores a comprarlos.

Getty Images "Estaremos menos seguros y seremos menos saludables y menos capaces de combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero", afirmó el ex presidente Barack Obama.

Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), hizo el anuncio junto con el presidente y describió el dictamen científico de 2009 como el "santo grial de la religión del cambio climático".

Ambos presentaron su revocación como un ataque a las "autoritarias" regulaciones federales, parte de un mensaje que los republicanos han mantenido desde hace tiempo: que la burocracia está obstaculizando el crecimiento económico.

Zeldin afirmó que las políticas climáticas anteriores habían "estrangulado sectores enteros de la economía estadounidense".

Esta decisión es "el mayor acto de desregulación en la historia de Estados Unidos", afirmó.

Mientras tanto, el desmantelamiento provocó furia entre los demócratas y los grupos ambientalistas, quienes afirmaron que arruinaría la capacidad de Estados Unidos para combatir el cambio climático.

"Estaremos menos seguros y seremos menos saludables y menos capaces de combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero", escribió el ex presidente Barack Obama en redes sociales.

Trump revirtió numerosas regulaciones energéticas y ambientales de la era Obama durante su primer mandato. También retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Clima, un pacto entre países de todo el mundo para reducir las emisiones y abordar el aumento del nivel del mar, los desastres naturales y otros problemas exacerbados por el calentamiento global.

Trump repitió la medida al inicio de su segundo mandato, revirtiendo la decisión de Biden de reincorporar a Estados Unidos al acuerdo climático internacional.

En los últimos años, la política climática en Estados Unidos ha fluctuado drásticamente según quién ocupe la Casa Blanca. Pero el anuncio del jueves representó la mayor medida hasta la fecha de Trump para desmantelar las políticas climáticas implementadas por sus predecesores demócratas.

También reavivó una batalla electoral de las últimas elecciones nacionales, que enfrentó a Trump contra los demócratas en el Congreso que respaldaban políticas climáticas y ambientales de amplio alcance conocidas como el "Green New Deal" o "Nuevo Acuerdo Verde".

Getty Images Trump señaló a la industria automotriz estadounidense como una de las principales beneficiadas del cambio.

Queda por ver si la estrategia de reducción de las medidas climáticas ayudará a los republicanos a ganar votos en las elecciones intermedias de noviembre, que decidirán el control del Congreso durante el resto del mandato de Trump.

El tema rara vez se posicionó como una prioridad principal para los votantes en las encuestas de salida de las elecciones presidenciales de 2024, ya que la economía y el costo de la vida ocuparon con frecuencia los primeros puestos.

Quizás con esto en mente, Trump se esforzó en argumentar que la medida del jueves ahorraría a los consumidores miles de dólares en un coche nuevo. Sin embargo, muchos ambientalistas se muestran escépticos ante esta afirmación.

Trump y muchos republicanos también han argumentado que las políticas climáticas de los demócratas son extremas y están desconectadas de la opinión pública.

Pero las encuestas de opinión indican que un porcentaje creciente de estadounidenses está preocupado por el calentamiento global, una posible señal de alerta para los republicanos que apoyen el historial climático de Trump en noviembre.

En Estados Unidos, el 63% de los estadounidenses dicen estar preocupados por el calentamiento global, en comparación con el 37% que dicen no estarlo, según un sondeo de 2024 realizado por el Programa de Comunicación sobre el Cambio Climático de la Universidad de Yale.

Getty Images El 63% de los estadounidenses dicen estar preocupados por el calentamiento global, según un sondeo de 2024.

Una encuesta de Gallup de 2025 indicó que un récord de 48% de adultos estadounidenses cree que el calentamiento global representará una amenaza grave durante su vida, frente al 25% en 1997.

El jueves en la Casa Blanca, Trump desestimó una pregunta sobre si le preocupaba que su decisión fuera impopular entre la población. Argumentó que el país estaría mejor sin las regulaciones sobre el cambio climático del pasado.

Esa era está "muerta, se acabó", afirmó.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC