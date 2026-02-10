Un exjefe de policía aseguró que Trump le dijo en 2006 que "todo el mundo" conocía la conducta de Epstein

Un exjefe de policía de Florida dijo haber recibido una llamada de Donald Trump en 2006, en la que le habría dicho que "todo el mundo" conocía la conducta de Jeffrey Epstein , según un documento del FBI publicado en la última tanda de archivos del caso.

El documento es un registro escrito de una entrevista del FBI de 2019 con el exjefe de policía de Palm Beach, quien alegó que Trump lo llamó después de que el departamento iniciara una investigación sobre Epstein.

"Gracias a Dios que lo están deteniendo, todo el mundo sabía que estaba haciendo esto", le dijo el ahora presidente de Estados Unidos según el documento.

El nombre del agente fue omitido, pero el documento identifica al entrevistado como el jefe de policía de Palm Beach en el momento de la investigación sobre Epstein.

Se trataba de Michael Reiter, quien declaró al Miami Herald que recibió la llamada de Trump.

El presidente ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein y asegura no tener conocimiento de sus delitos. Sin embargo, es probable que la supuesta llamada plantee más preguntas sobre lo que sabía Trump y cuándo.

En 2019, cuando Epstein fue arrestado por agentes federales por cargos de tráfico sexual, los periodistas le preguntaron a Trump si tenía alguna sospecha sobre el financiero.

"No, no tenía ni idea. No tenía ni idea", respondió. "No he hablado con él en muchísimos años".

Davidoff Studios/Getty Images Trump ha pedido a los medios dejar de hablar de sus nexos con Epstein.

Según el resumen de la entrevista del FBI, Reiter afirmó que Trump le contó en una llamada de julio de 2006 que había echado a Epstein de su club en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida.

"La gente en Nueva York sabía que era repugnante", le dijo.

Reiter también aseguró que Trump le contó que Ghislaine Maxwell era la agente de Epstein, que era malvada y que se centrara en ella.

Maxwell fue condenada en 2021 por participar en el reclutamiento de menores de edad para Epstein.

Reiter también declaró al FBI que Trump dijo haber estado cerca de Epstein cuando estaba con adolescentes y que "se había largado de allí".

El documento indica que Trump fue una de las primeras personas en llamar a la policía de Florida cuando se enteró de que estaban investigando a Epstein.

Departamento de Justicia de EE.UU. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una foto publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU.

La investigación en Palm Beach

En 2006, la policía de Palm Beach investigaba al financiero por presunta explotación sexual de menores.

El caso fue transferido luego a fiscales federales, quienes en 2008 llegaron a un controvertido acuerdo con Epstein para evitar procesarlo y que lo protegía de los cargos más graves.

"No tenemos conocimiento de ninguna prueba que corrobore que el presidente contactó con las fuerzas del orden hace 20 años", dijo un funcionario del Departamento de Justicia a la BBC.

En la rueda de prensa de la Casa Blanca el martes, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, fue interrogada sobre la supuesta llamada y respondió: "Pudo haber ocurrido o no en 2006. No sé la respuesta".

"Lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que echó a Jeffrey Epstein de su club Mar-a-Lago porque era un canalla", declaró.

"Y eso sigue siendo cierto en esta llamada. Si ocurrió, corrobora exactamente lo que el presidente Trump ha dicho desde el principio".

La BBC también contactó a Reiter para obtener comentarios.

Congreso de EE.UU. Maxwell compareció virtualmente ante una comisión del Congreso de EE.UU.

Una amistad controversial

Trump y Epstein socializaron y aparecieron juntos en fotografías en la década de 1990, pero el presidente y la Casa Blanca han insistido repetidamente en que el mandatario desconocía los crímenes de Epstein antes de romper contacto con él alrededor de 2004, años antes de su primer arresto.

Trump asegura que su desacuerdo se produjo tras enterarse de que Epstein había estado intentando "robar" a sus empleados de Mar-a-Lago.

"Cuando me enteré, le dije: 'No queremos que te lleves a nuestra gente'", declaró Trump en julio. "Estuvo bien y poco después lo volvió a hacer y le dije: 'Fuera de aquí'".

Los informes sobre la supuesta llamada surgieron después de que Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein, testificara ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos virtualmente el lunes.

Durante la declaración a puerta cerrada, Maxwell se negó a responder preguntas y se acogió a la Quinta Enmienda, invocando su derecho a guardar silencio, según informó el presidente del comité, James Comer.

La abogada de Maxwell dijo que su defendida estaba "dispuesta a hablar con total sinceridad si el presidente Trump le concediera clemencia".

Trump niega haber considerado la posibilidad de darle un indulto.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC