Tras la furiosa crítica de Donald Trump: un conocido actor de Hollywood elogió a Bad Bunny

El cantante puertorriqueño fue destrozado por el presidente e inesperadamente un artista salió a bancarlo luego del show.

Bad Bunny, sin lugar a dudas, se llevó todas las miradas en el Super Bowl 2026 que se desarrolló en los Estados Unidos. El espectáculo del medio tiempo fue el más esperado y contó con la participación del cantante puertorriqueño junto a Lady Gaga y Ricky Martin.

Sin embargo, Donald Trump no dudó en arremeter contra él luego del show: "El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este "espectáculo" es una bofetada a nuestro país".

Para sorpresa de muchos, quien salió a elogiar a Bad Bunny fue Adam Sandler, reconocido actor de Hollywood. El artista fue entrevistado tras el Super Bowl y no dudó en apoyar la actuación del cantante.

"Benito estuvo increíble. Relajado, feliz... hizo que todo el mundo se pusiera eufórico", comenzó diciendo Adam Sandler durante la charla. Luego, agregó: "Me encantó. Y felicitaciones al Bunny".