Trump comparte y luego elimina un video que representa a Barack y Michelle Obama como simios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , compartió y luego eliminó un video que incluía un fragmento que representaba a Barack y Michelle Obama como simios.

El fragmento, con la canción The Lion Sleeps Tonight de fondo, aparecía al final de un video de 62 segundos que Trump publicó en su red Truth Social y que contenía afirmaciones sobre fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

El senador republicano Tim Scott, que es negro, pidió al presidente que eliminara la publicación. "Es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca", se quejó.

Inicialmente, la Casa Blanca defendió el video como un "meme de internet" y dijo a los críticos que "dejaran de fingir indignación".

El fragmento, que recuerda a las caricaturas racistas que comparan a las personas negras con monos, parece haber sido extraído de una publicación de X compartida por el creador de memes conservador Xerias en octubre.

Ese video también muestra a otros demócratas de alto perfil como animales, incluyendo a la legisladora de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

El predecesor de Trump en la Casa Blanca, Joe Biden, también aparece representado como un simio comiendo una banana.

Los Obama no hicieron declaraciones de inmediato sobre el video.

Aunque Trump no incluyó ningún comentario en su publicación, el hecho de compartir el video, uno de decenas publicados en su cuenta de Truth Social durante la noche del jueves, provocó una fuerte reacción.

"Comportamiento repugnante por parte del presidente", escribió la oficina del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, en X. "Todos los republicanos deben denunciar esto. Ahora".

En una breve publicación, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, también demócrata, dijo que "Donald Trump es un racista".

Ben Rhodes, exasesor adjunto de seguridad nacional para comunicaciones estratégicas en la Casa Blanca de Obama, dijo: "Que persiga a Trump y a sus seguidores racistas el hecho de que los futuros estadounidenses abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras lo estudian a él como una mancha en nuestro país".

Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, calificó el video de "repugnante y absolutamente despreciable" y acusó a Trump de intentar distraer al público del caso Epstein y de una "economía en rápido declive".

"¿Saben quién no está en los archivos de Epstein? Barack Obama. ¿Saben quién realmente mejoró la economía como presidente? Barack Obama", añadió.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, calificó a Trump de "ser despreciable, desquiciado y malintencionado".

"Todos los republicanos deben denunciar de inmediato la repugnante intolerancia de Donald Trump", añadió.

Jeffries ya acusó a Trump de racismo el año pasado después de que el mandatario compartiera una imagen generada por inteligencia artificial que mostraba al político demócrata con bigote y sombrero.

En un comunicado enviado a la BBC, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el video proviene de "un meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la Selva y a los demócratas como personajes de 'El rey León'".

"Por favor, dejen de fingir indignación y reporten hoy algo que realmente le importe al público estadounidense", agregó.

Más tarde este viernes, un funcionario de la Casa Blanca dijo que un miembro del personal publicó el video "por error", y que la publicación fue eliminada.

Las críticas también provinieron del propio partido de Trump.

El senador Scott, republicano negro de Carolina del Sur y aliado de Trump, publicó que esperaba que fuera falso.

"El presidente debería eliminarlo", añadió.

Otro republicano, el representante de Nueva York Mike Lawler, calificó la publicación de "incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error", y dijo que "debería eliminarse de inmediato y ofrecerse una disculpa".

El video incluía afirmaciones sobre una conspiración electoral en Michigan en las elecciones presidenciales de 2020.

Estas afirmaciones fueron desmentidas en las demandas de la empresa de votación electrónica Dominion Voting Systems contra medios de comunicación.

Trump también tiene un largo historial de críticas y ataques contra Obama.

Antes de su primer mandato, Trump afirmó repetidamente, de forma falsa, que Obama, nacido en Hawái, en realidad había nacido en Kenia y, por lo tanto, no era elegible para ser presidente.

Más tarde, reconoció que Obama nació en EE.UU.

