Un reconocido actor argentino se separó de su novio y generó sorpresa en el espectáculo: de quién se trata

La noticia se dio a conocer en LAM y el mediático en cuestión había blanqueado su relación hacía cinco años: los primeros detalles de la ruptura.

El 2026 parece haber iniciado con el pie izquierdo para el amor en el mundo del espectáculo. A la lista de parejas que han disuelto sus vínculos en este primer mes del año, ahora se suma un nombre muy querido por el público: Gastón Dalmau.

El actor de 42 años, quien en su momento volvió a conquistar el corazón de los argentinos tras consagrarse campeón de MasterChef Celebrity 2, estaría atravesando un momento delicado en lo personal. Según confirmaron en LAM (América TV), el mediático se encuentra nuevamente soltero tras poner punto final a su relación con quien fuera su pareja desde hace años, el español José Navarro.

Crónica de una distancia anunciada Embed - Un reconocido actor argentino se separo de su novio y genero sorpresa en el espectaculo: de quien se trata La relación, que Dalmau había decidido blanquear públicamente en 2021 durante el auge del reality de cocina, parecía consolidada. La pareja compartía su vida en Los Ángeles y Nueva York. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar hace unos meses cuando Gastón regresó solo a la Argentina, instalándose nuevamente en el país, mientras que su vida en Estados Unidos parecía quedar en pausa.

Lo que al principio parecía un viaje laboral o una visita temporal, terminó confirmándose como una separación definitiva. El equipo de Ángel de Brito aseguró que el vínculo se rompió y que el actor inicia este 2026 sin compromisos sentimentales.

La historia de Instagram que "habló" por él gaston dalmau Una historia que podría indicar el distanciamiento. Créditos: Instagram En medio de los rumores y la confirmación televisiva, un detalle en las redes sociales de Dalmau no pasó desapercibido para sus seguidores más atentos. El actor habilitó la caja de preguntas en sus historias de Instagram bajo la consigna "Contesto un par... Sean creativos".