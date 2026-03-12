Escándalo: un actor de Disney fue grabado disparando al aire en la Villa 31

El influencer fue filmado mientras disparaba al aire junto a un delincuente en la Villa 31, a pocos metros de una cancha donde jugaban chicos.

El actor se encontraba en el barrio grabando contenido para sus redes.

El reconocido streamer y actor de Disney Santiago Motolo fue grabado mientras disparaba al aire en la Villa 31. El hecho ocurrió semanas atrás, pero en las últimas horas se viralizó en redes sociales y generó repudio.

El actor se encontraba en el Barrio Padre Mugica para grabar material para sus plataformas. Sin embargo, según publicó, un tiroteo lo obligó a irse del lugar. Por el momento, el reconocido streamer no se pronunció tras la viralización de dicho material.

Quién es Santiago Motolo Se trata de un streamer e influencer argentino. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.