Un joven de 19 años fue asesinado de un balazo al quedar en medio de un tiroteo en La Matanza

Un tiroteo terminó en el asesinato de Facundo González (19), en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. El hecho se produjo el pasado martes por la madrugada en la vía pública, cuando una disputa entre dos vecinos derivó en una balacera. Según fuentes policiales, un hombre sacó una pistola y comenzó a disparar.

La víctima fatal fue alcanzada por un proyectil en el abdomen. A pesar de haber sido trasladado de urgencia, primero al Hospital Equiza y luego al Hospital Simplemente Evita, el joven falleció debido a la gravedad de la lesión.

Indignación por el asesinato y el relato de los vecinos El crimen generó una indignación en el barrio, no solo por la violencia del ataque, sino también por los comentarios que circularon en redes sociales cuestionando a la víctima o a su entorno familiar.

Ante esto, gente de la zona describió que González estaba esperando a que lo pasen a buscar para ir a un 15 de un familiar.

Buscan al presunto tirador La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien inicialmente caratuló el hecho como lesiones, para luego recaratularlo como homicidio.