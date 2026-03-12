Imputan a dos hermanas por vender "quemador de grasa" con sello falso del Anmat

La justicia federal de Bahía Blanca imputó a dos hermanas acusadas de comercializar un suplemento dietario presentado como " quemador de grasa " que, según análisis técnicos, contenía sustancias peligrosas para la salud y un sello falsificado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ).

El producto se ofrecía a través de redes sociales bajo la denominación “Quemador Natural Viking’s Natural Gym”, y en su envase exhibía la leyenda “Producto autorizado por ANMAT”, lo que le daba apariencia de legalidad.

La imputación alcanza a una mujer de 41 años como presunta autora de los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud y uso de sello oficial falsificado. Su hermana, de 40 años, fue acusada como partícipe secundaria en la maniobra.

Durante la audiencia de formalización, la fiscal federal Elisa Trinchín solicitó avanzar con la investigación. La jueza federal de Garantías María Gabriela Marrón otorgó un plazo de 60 días hábiles para reunir pruebas, considerando la complejidad del caso.

Una caja con 16 de los frascos de los comprimidos del suplemento fue secuestrada en uno de los allanamientos

Además, la magistrada dispuso diversas medidas de coerción. La principal imputada tiene prohibido salir del país, deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal Argentina y no podrá utilizar las redes sociales con las que se promocionaban los productos ni contactar a clientas o proveedores.

En el caso de su hermana, la jueza le impuso la obligación de comparecer cada vez que sea citada y comunicar cualquier cambio de domicilio.

La denuncia que originó la causa

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Anmat ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal. Según se informó, desde un perfil de Instagram se promocionaba el suplemento dietario prohibido con la etiqueta “Quemador Natural Viking’s, Natural Gym Receta por 30 comprimidos”.

A partir del número telefónico utilizado para concretar las ventas, la fiscalía logró identificar a la titular de la línea, quien sería la responsable de la comercialización.

Las tareas investigativas permitieron además detectar otros perfiles en redes sociales, nuevas líneas telefónicas asociadas y la participación de la segunda imputada, cuyo domicilio funcionaba como punto de entrega y despacho de los envíos al interior del país.

quemador-gym

Efectos adversos del supuesto "quemador de grasa"

Con esos elementos, la fiscalía solicitó allanamientos en los domicilios de ambas mujeres. Durante los operativos realizados el 17 de diciembre de 2025 se secuestraron teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y 87 frascos del producto.

Sin embargo, los investigadores constataron posteriormente que la principal acusada continuaba vendiendo el suplemento, lo que motivó nuevos allanamientos el 26 de febrero de este año.

En el marco de la causa se entrevistó a cuatro personas que habían adquirido el producto. Los compradores relataron que tras consumirlo sufrieron distintos efectos adversos, entre ellos retención de líquidos, mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimientos y constipación.

Los análisis realizados por el laboratorio químico de la PFA determinaron que los comprimidos contenían mazindol, una sustancia incluida en el listado de estupefacientes de la Ley 23.737 y con efectos similares a las anfetaminas, y hidroclorotiazida, un diurético que solo debe utilizarse bajo indicación médica.

Las autoridades advirtieron que ambos compuestos, utilizados sin control profesional, pueden representar riesgos graves para la salud. Por este motivo, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires emitió una advertencia para que la población se abstenga de consumir el producto.