La banda de robarruedas que opera en la Quinta Sección y protagonizó una frenética persecución

Desde comienzos de este año, una banda de robarruedas tiene al maltraer a los funcionarios a cargo de la seguridad en la Ciudad de Mendoza . Los sujetos, que se movilizan en un automóvil blanco, se encuentran sindicados en varios hechos ocurridos en la Quinta Sección y alrededores. Este miércoles, un sospechoso fue detenido tras una intensa persecución por el microcentro.

El episodio que protagonizó la gavilla tuvo lugar pasadas las 16 del citado día cuando personal de Preventores patrullaba la Quinta Sección y detectó un Toyota Yaris blanco con vidrios polarizados en el cruce de calles Martín Zapata y Martínez de Rosas . El vehículo llamó la atención porque tenía las mismas características al que utilizan los sujetos denunciados por robos de ruedas en las últimas semanas.

Frente a eso, dieron aviso por frecuencia sobre la situación y siguieron de cerca al rodado, en el cual iban tres individuos a bordo. No obstante, en un momento, los sospechosos notaron la presencia de la movilidad y aceleraron con claras intenciones de fuga hacia el norte de calle Paso de Los Andes, lo que dio inicio a una persecución .

El seguimiento del vehículo continuó por calle Julio Argentino Roca, luego por Rodríguez y se trasladó hacia la zona céntrica cuando los sujetos tomaron la avenida Sarmiento hacia el este. Luego, doblaron por Perú hacia norte, continuaron por Gutiérrez y España.

Finalmente, en el cruce de calle España y avenida Las Heras, el Toyota Yaris frenó por unos instantes y descendió un ocupante, quien salió corriendo hacia el este. Seguidamente, dobló por la avenida San Martín, en dirección al sur, e ingresó al centro comercial Maxi Mall.

imagen El ingreso al Maxi Mall en el que fue atrapado el sindicado robarruedas. Google Street View.

Tras atravesar esa galería de locales deportivos, salió por el ingreso de calle 9 de Julio y allí fue interceptado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Capital (UEP), quienes concretaron su aprehensión.

Al mismo tiempo, el rodado en el que se movilizaban sus cómplices fue seguido por calle España, llegando hasta Las Cubas, cerca del Parque Central. Allí, siguió su recorrido por calles Chile, Bogado, España y Mosconi, perdiéndose de vista al pasar hacia el departamento de Las Heras.

La captura del presunto robarruedas

De esa forma, los dos sospechosos que iban a bordo del Toyota Yaris consiguieron concretar el escape y evitaron ser atrapados. En contrapartida, el sindicado cómplice que fue aprehendido, quien fue identificado como Gonzalo Jesús Rodríguez Gauna (38), fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A).

En esa depedencia, el presunto robarruedas quedó tras las rejas por orden de la Oficina Fiscal Capital, que estuvo a cargo de las primeras directivas en la causa. Más allá de eso, iba a quedar a disposición de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, ya que buscaban establecer si participó en los robos de ruedas denunciados en las últimas semanas.

Asimismo, mediante las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad durante la persecución, los detectives del caso esperaban obtener el dominio del rodado utilizado por los malvivientes y así confirmar de que se trate del vehículo que fue marcado en los hechos previos que venían siendo investigados.

Más allá de eso, las fuentes allegadas a la pesquisa sostuvieron que, posiblemente, los maleantes cuenten con diferentes chapas patentes, las cuales utilizarían de manera rotativa para evitar que su automóvil sea identificado con facilidad.

El modus operandi de la banda robarruedas

Uno de los primeros hechos por los que se comenzó a investigar a la banda robarruedas, tuvo lugar alrededor de las 16 del viernes 23 de enero, cuando preventores municipales fueron alertados a través del programa Ojos en Alerta sobre dos sujetos intentando sustraer la rueda de auxilio de una Toyota Hilux SW4, la cual estaba estacionada cerca del cruce de calles Martín Zapata y Huarpes.

Frente a eso, se dirigieron hasta ese punto de la Quinta Sección y una mujer les marcó que los ladrones no concretaron el robo y que se subieron a un Toyota Yaris blanco, en el que se acababan de dar a la fuga.

Los uniformados intentaron seguirlos, pero les perdieron la vista cuando tomaron la avenida Boulogne Sur Mer. En tanto, la víctima del hecho no quiso radicar la denuncia, ya que los sujetos no alcanzaron a sustraerle la rueda.

Por su parte, MDZ publicó días atrás otro episodio en el que fue mencionado el Toyota Yaris blanco. Ocurrió la noche del martes 3 de este mes sobre calle Coronel Rodríguez, entre Agustín Álvarez y la avenida Emilio Civit.

Allí se encontraba estacionada una Toyota Hilux perteneciente a una pareja de turistas bonaerenses, que se estaban hospedando en ese sector de la capital mendocina.

Robo ruedas turistas Así quedó la camioneta de los turistas que sufrieron el robo de ruedas en la Quinta Sección. Alf Ponce Mercado / MDZ

Las víctimas advirtieron la sustracción de las ruedas al día siguiente y dieron aviso a las autoridades, por lo que en la escena se realizaron los peritajes correspondientes y quedó radicada la denuncia por el hurto.

Más allá de esos dos casos, los detectives policiales sostienen que la banda cometió más robos y, por eso, se analizaban distintas novedades de similares características registradas durante las últimas semanas en esa zona de la Ciudad de Mendoza.