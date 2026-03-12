Detuvieron al "Chelo" de Grupo Green tras una denuncia de violación a una influencer de la cumbia

El cantante fue arrestado en Villa Fiorito acusado de abusar de una influencer de la cumbia a bordo de su auto. Torres ya cumplió condena por abuso de menores.

El cantante de cumbia, Adrián Marcelo Torres, fue capturado por una nueva acusación de abuso sexual en su contra.

El reconocido cantante de cumbia Adrián Marcelo Torres, líder de Grupo Green, fue detenido en la madrugada de este jueves en su vivienda de Villa Fiorito. La detención se produjo tras una denuncia por abuso sexual radicada por una mujer de 43 años, identificada en redes sociales con la movida tropical.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el hecho ocurrió el pasado martes a la madrugada. Tras una reunión para tratar temas laborales, el músico la trasladaba en su auto, un Volkswagen Suran, cuando al llegar a la zona de La Tablada, habría comenzado a actuar de forma violenta.

La denunciante relató que Torres le quitó el celular y, tras negarse a los avances del músico, este la forzó a mantener relaciones sexuales dentro del vehículo pese a sus gritos y resistencia.

La investigación, a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, cuenta con pruebas clave: la víctima entregó su ropa interior para peritajes genéticos y la justicia ya secuestró el automóvil del cantante, además de computadoras y teléfonos.