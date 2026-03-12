Violenta batalla campal en Pilar: piedrazos, botellazos y un rifle de aire comprimido que disparó contra una escuela

Las imágenes del enfrentamiento se viralizaron en redes sociales y muestran el momento en que un hombre dispara hacia el interior del establecimiento.

Una violenta batalla campal tuvo lugar en una escuela del partido bonaerense de Pilar, donde un grupo de personas se enfrentaron a botellazos y piedrazos. La secuencia fue registrada por los testigos y en una de las imágenes se observa a un hombre disparar un rifle de aire comprimido.

Video: piedrazos, botellazos y un rifle de aire comprimido en una escuela de Pilar Batalla campal en Pilar piedrazos, botellazos y un rifle de aire comprimido en una escuela El terrible hecho ocurrió el martes por la tarde frente a la Escuela de Educación Primaria Nº40 “Hermanos Latinoamericano” de Agustoni. Según trascendió, un grupo de vecinos habrían mantenido una pelea con algunos de los chicos y el enfrentamiento se extendió hasta el patio del colegio.

Testigos indicaron que primero tres mujeres empezaron a tirar piedras y botellazos hacía el interior de la escuela. Luego, tal como se puede ver en uno de los videos que se viralizó en redes sociales, un hombre sacó un rifle de aire comprimido y disparó.

Varios padres de alumnos que asisten a dicha escuela manifestaron que ya habían tenido conflictos previos con los atacantes: “Los vecinos y la comunidad educativa venimos denunciando desde hace años a una familia que constantemente genera peleas, agresiones y problemas tanto en la primaria como en el secundario”.