Volcó un camión en el paso a Chile

El hecho ocurrió en la ruta 7 a la altura de Punta de Vacas.

Así quedó el camión que volcó en solitario

Un camión volcó este jueves pasadas las 10 de la mañana en la ruta 7, pasando la curva del tiempo, entre Punta de Vacas y Penitentes. La Policía llegó al lugar a los pocos minutos y constató que fue un accidente en solitario.

"En Ruta 7 a la altura de Punta de Vacas ,Curva del tiempo ,vuelco en solitario un camión, trabaja en el lugar personal de Gendarmería Nacional Esc.27", es el mensaje que publicó Gendarmería Nacional.

Piden circular con precaución. El Paso Internacional Cristo Redentor continúa abierto.

Noticia en desarrollo.

