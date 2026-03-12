Video: denunció el robo de tres ruedas de su camioneta en plena Quinta Sección

Un usuario relató en redes sociales que delincuentes le sustrajeron ruedas y pertenencias de su vehículo estacionado en la Ciudad de Mendoza.

Un hecho de inseguridad, ocurrido en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza, fue denunciado en las últimas horas. El usuario de X Darío Amante Ripamonti aseguró que delincuentes robaron varias pertenencias de su camioneta y difundió un video para mostrar la situación.

Detalles del robo en plena Quinta Sección A través de su publicación, el hombre relató lo ocurrido con un mensaje en el que describió los daños y los elementos sustraídos. “En plena 5ta sección me acaban de robar las 3 ruedas de la camioneta me rompieron el vidrio se robaron los papeles, ropa, el gato, la llave cruz y encima la abollaron”, escribió.