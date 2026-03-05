Turistas sufrieron un robo de ruedas en una exclusiva zona de la Quinta Sección

Una pareja de turistas fueron víctimas de la inseguridad en plena Quinta Sección. Estacionaron su camioneta en la calle y fueron blanco del robo de ruedas.

Un robo de ruedas tuvo como blanco la camioneta de una pareja de turistas en un exclusivo sector de la Quinta Sección, en la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió la noche del martes mientras el rodado permanecía estacionado en la vía pública. Días atrás se registró un hecho similar en otra zona de la capital provincial.

La información aportada por testigos sostiene que la sustracción se registró durante la mañana del miércoles, cuando los propietarios se dirigieron hacia su Toyota Hilux que dejaron estacionada sobre calle Coronel Rodríguez, entre Agustín Álvarez y avenida Emilio Civit.

Robarruedas en plena Quinta Sección En ese momento, advirtieron el faltante de las dos ruedas —una delantera y una trasera— del vehículo en el que se movilizaban durante su estadía en Mendoza, motivo por el que dieron aviso a las autoridades y policías trabajaron en la escena.

Por su parte, estimaban que los robarruedas actuaron alrededor de las 23.30 del martes, después de que los dueños aparcaron el vehículo en la citada dirección.

De acuerdo con las averiguaciones practicadas, no hubo detenidos por el episodio de inseguridad.