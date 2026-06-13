Así es el recorrido que Claudio Barrelier hizo el día del femicidio de Agostina Vega

Un trayecto de poco más de 14 kilómetros separa la casa del principal acusado por el femicidio del descampado donde hallaron el cuerpo de Agostina Vega.

Mientras avanza la investigación para saber qué pasó el día del femicidio de Agostina Vega, comenzaron a conocerse detalles que reconstruyen este hecho que no solo conmociona a Córdoba sino al país. En este marco, se supo cómo es el trayecto entre la casa de Claudio Barrelier y el lugar en el que apareció el cuerpo de la nena.

En Cámara del Crimen (TN) mostraron el recorrido que es de exactamente 25 minutos, poco más de 14 kilómetros.

Así es el recorrido que habría hecho Claudio Barrelier hasta el lugar donde apareció el cuerpo de Agostina Vega agostina vega descampado I De acuerdo a las reconstrucción que realizaron los especialistas, el femicidio se habría cometido entre las 23:20 del sábado 23 de mayo y las 5:00 de la madrugada del domingo 24.

La casa de Barrelier está ubicada en Juan del Campillo 878. La zona de la casa del principal acusado está rodeada de viviendas.

Sin embargo, en las cercanías del lugar donde apareció el cuerpo de Agostina Vega es más descampado. Allí surge la incógnita de por qué eligió ese lugar para supuestamente descartar los restos de la nena.