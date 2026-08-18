Amplían la imputación a Claudio Barrelier por el hecho de privación de libertad e intento de abuso de 2025

La investigación sobre Claudio Barrelier sumó este martes una nueva instancia judicial. El fiscal Raúl Garzón amplió la imputación en su contra por la denuncia realizada en mayo de 2025 por una joven que aseguró haber sido retenida contra su voluntad en una vivienda de barrio Cofico, en Córdoba capital.

El expediente, que se inició un año antes del femicidio de Agostina Vega, volvió a tomar relevancia luego de que la denunciante completara las pericias psicológicas ordenadas en la causa. A partir de esos elementos, Garzón resolvió agravar la acusación y citó nuevamente a Barrelier a indagatoria.

Hasta ahora, el acusado estaba imputado por privación ilegítima de la libertad. Con la nueva resolución, se incorporó privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa .

Barrelier declaró este martes ante el fiscal en el marco de esta causa. Su situación se suma al expediente por el femicidio de Agostina Vega, por el que permanece detenido desde mayo y tiene prisión preventiva.

El hecho investigado ocurrió en mayo de 2025, en una vivienda ubicada en Del Campillo 878, en barrio Cofico. Se trata del mismo domicilio que posteriormente quedó vinculado a la investigación por el crimen de Agostina.

Según la denuncia, la joven tenía 20 años cuando logró escapar del lugar semidesnuda y atada. Luego pidió ayuda a vecinos de la zona y realizó la denuncia contra Barrelier.

En aquella oportunidad, el acusado fue detenido, pero recuperó la libertad después de permanecer 20 días preso. El 26 de mayo de 2025 salió bajo fianza, fijada en cinco millones de pesos.

La causa, sin embargo, continuó abierta. La investigación retomó impulso a partir del femicidio de Agostina y de los elementos que comenzaron a incorporarse al expediente.

La abogada de la joven, Mónica Picco, explicó que la nueva citación tuvo como objetivo ampliar la imputación. “La Fiscalía lo citó a Barrelier a declarar para ampliarle la imputación en relación a la primera víctima”, señaló en declaraciones a Noticiero Doce.

Una causa que ahora quedó unificada

La representante legal de la denunciante sostuvo además que la joven continúa atravesando un proceso de acompañamiento luego de la ampliación de la acusación.

Picco remarcó que Barrelier ya cumple prisión preventiva por el femicidio de Agostina Vega y que la nueva imputación agrega otro frente judicial de gravedad. La investigación de ambos hechos quedó unificada.

La decisión del fiscal Garzón vuelve a poner bajo la lupa el expediente iniciado en 2025 y, especialmente, las circunstancias que rodearon la liberación de Barrelier después de aquella denuncia.

Ahora, con la nueva calificación legal, la Justicia deberá avanzar sobre los elementos reunidos durante los últimos meses, entre ellos las pericias realizadas a la primera denunciante, testimonios y demás pruebas incorporadas al expediente.

Mientras tanto, Barrelier continúa detenido por el femicidio de Agostina Vega y afronta una situación procesal cada vez más compleja, con imputaciones graves en dos investigaciones que terminaron convergiendo en una misma causa judicial.