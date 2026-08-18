El dolor del padre de las hermanas fallecidas en la tragedia de la Ruta 60: "Las amo eternamente"

La tragedia vial que dejó un saldo de tres muertes este último fin de semana en la Ruta 60 , Maipú , conmocionó a la provincia y al país. En las últimas horas, el padre de Rosario y Juana Maso , las hermanas de 19 y 20 años, respectivamente, que perdieron la vida en el siniestro, las despidió a ambas a través de sus redes sociales.

"Mis dos ángeles, Rosario y Juana", escribió Andrés Maso en la imágen que compartió en sus historias de Instagram. Colmado de dolor, el hombre agregó: "Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos".

Y finalizó diciendo: "Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente. Papá", acompañando la publicación con varias fotos en las que aparece abrazado o sonriendo con sus dos hijas y también por su hijo, hermano de las jóvenes fallecidas.

Rosario y Juana dejaron de existir entre el mediodía y la noche del lunes, casi 24 horas después del fatídico siniestro, mientras se encontraban internadas en estado crítico en el Hospital Central de la Ciudad de Mendoza.

Las dos jóvenes viajaban a bordo de la Volkswagen T-Cross que durante la tarde del domingo conducía su tío, Martín Omar Tillar (52), por la Ruta 60 , acompañado también por su pareja, Florencia Bettalemmi (42), y su hermana y madre de las chicas, Ariadna Tillar (54).

Eran cercas de las 20.30 cuando, de acuerdo con un testigo entrevistado en la escena, Tillar intentó pasar un vehículo que venía delante suyo y, al abrirse hacia la otra vía, se encontró de frente con el Peugeot 504 conducido por Oscar Aníbal Fernández Mercau (48), más conocido como el "Chacha", un árbitro oriundo de Tres Porteñas, San Martín.

A raíz de eso, se produjo un fuerte impacto frontal entre ambos vehículos, quedando los ocupantes atrapados en ambos rodados, por lo que se montó un importante operativo en la escena con intervención de personal policial y bomberos.

Amplio operativo tras el siniestro

Fernández Mercau fue el primero de los heridos en perder la vida, mientras era trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hasta el Hospital Central.

Por su parte, Rosario Maso tuvo que ser trasladada de urgencia en el Helicóptero Halcón III, desde el Hospital Perrupato de San Martín, hasta el Central, debido que su cuadro era extremadamente grave.

Así quedaron los dos vehículos que protagonizaron el choque. Gentileza.

En tanto, su hermana fue llevada en ambulancia hasta el mismo centro asistencial; su madre quedó internada en el Perrupato y su tío fue llevado hasta el Hospital Lagomaggiore, donde permanecía hasta este martes internado en estado crítico, luchando por su vida. Por último, Bettalemmi quedó alojada en el Hospital El Carmen.

Con el paso de las horas y pese a los esfuerzos médicos, las dos hermanas terminaron falleciendo producto de las graves lesiones sufridas en el accidente.

En la causa tomó intervención la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien aguardaba por la incorporación del resultado de los trabajos en la escena para determinar la mecánica del hecho, así como también la recepción de nuevas testimoniales en el expediente.