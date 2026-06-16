Claudio Barrelier se negó a declarar por el femicidio de Agostina Vega y lo imputaron por homicidio triplemente calificado

Claudio Barrelier , el único sospechoso por el femicidio de Agostina Vega , fue indagado este martes por el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales de Córdoba. Durante la audiencia, que se extendió por más de una hora y media, el detenido se limitó a negar los hechos. "Soy inocente", fue lo único que declaró ante la Justicia.

Tras el procedimiento, la fiscalía agravó la acusación a homicidio triplemente calificado (por criminis causa, abuso sexual y violencia de género), una figura penal que prevé la pena de prisión perpetua. Su abogado defensor, Jorge Cassini, confirmó que el imputado rechazó prestar testimonio y que los próximos pasos procesales quedan bajo la órbita de la fiscalía.

Por la misma causa permanecen detenidos en el penal de Bouwer Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes aún no han sido citados a indagatoria.

Por la misma causa permanecen detenidos en el penal de Bouwer Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes aún no han sido citados a indagatoria. Ambos están imputados por encubrimiento . Los investigadores sostienen que ambos habrían tenido participación en maniobras posteriores al asesinato.

Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses. Ambos se habrían conocido a partir de su simpatía por Instituto y compartían vínculos dentro del ambiente futbolero. Además, se presume que el acusado residía en la vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se produjo el crimen . A través de esa relación, habría tomado contacto tanto con Agostina como con su madre.

Por su parte, Andreani, expareja de Barrelier, quedó bajo la mira de la Justicia por el uso de un Ford Ka negro que aparece mencionado en la causa. Los investigadores sostienen que ese vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado. La hipótesis fiscal indica que Andreani le habría prestado el automóvil al principal acusado y que posteriormente lo lavó luego de recuperarlo.

Además, en el expediente se incorporaron registros fílmicos en los que se observa a Barrelier y Andreani juntos después del femicidio, material que también forma parte del análisis de los investigadores.

La fiscalía considera que cada uno de los imputados habría cumplido un rol específico y sostiene que Barrelier no actuó solo. En ese contexto, las declaraciones indagatorias representan un paso procesal clave para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del caso.