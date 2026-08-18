Delincuentes lo interceptaron, amenazaron con un arma y le robaron el auto en Maipú

El hombre se encontraba en una esquina cuando fue sorprendido y asaltado por delincuentes que escaparon con su vehículo.

La víctima fue asaltada por delincuentes armados mientras esperaba a un amigo en la vía pública. Imagen ilustrativa.

Un hombre de 33 años fue asaltado durante la madrugada en Maipú mientras esperaba a un amigo en la vía pública. Dos o más delincuentes vestidos con ropa oscura lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon del lugar a bordo de su automóvil.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00 en la intersección de calle Río Desaguadero y Río Diamante, donde la víctima se encontraba esperando a un amigo.

Los delincuentes escaparon con el vehículo Los asaltantes abordaron al hombre y, mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron un Ford Fiesta de color negro. Tras apoderarse del rodado, los malvivientes escaparon del lugar.