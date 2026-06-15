Caso Agostina Vega: suspendieron nuevamente la asunción del fiscal que liberó a Claudio Barrelier en 2025

El fiscal Iván Rodríguez quedó a las puertas de un jury por liberar a Claudio Barrelier meses antes del femicidio de Agostina Vega.

La designación del fiscal Iván Rodríguez como procurador penitenciario adjunto de Córdoba se encuentra actualmente paralizada. Esta medida se mantendrá hasta que se determine si el funcionario deberá enfrentar un jury de enjuiciamiento debido a su cuestionado desempeño en diversas causas, destacando su intervención en el expediente de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de la adolescente Agostina Vega.

Aunque Rodríguez fue nombrado para su nuevo cargo por la Legislatura cordobesa el 30 de diciembre de 2025, su asunción —prevista para inicios de junio de 2026— quedó en pausa.

El caso de 2025 por el que es investigado La detención responde a las críticas por su decisión en mayo de 2025, cuando otorgó la libertad bajo fianza a Barrelier en una causa por privación ilegítima de la libertad. En esa ocasión, el ahora acusado de femicidio permaneció detenido solo 20 días antes de pagar la caución.

Además, la denunciante de aquel caso manifestó públicamente que la investigación judicial no registró avances significativos durante más de un año bajo la tutela del fiscal.

El pedido de Jury y las acusaciones La Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba analiza actualmente diversos pedidos de jury contra Rodríguez y también contra el fiscal Raúl Garzón.