Se conoció la imagen del descampado donde encontraron los restos de Agostina Vega

El femicidio de Agostina Vega se habría cometido entre las 23:20 del sábado 23 de mayo y las 5:00 de la madrugada del domingo 24 en la casa de Barrelier.

Este sábado, a dos semanas de que se hallara el cuerpo de Agostina Vega luego de siete dias de búsqueda, se difundieron imágenes del descampado de Ampliación Ferreyra, Córdoba, donde fueron encontrados los restos de la adolescente de 14 años.

Las imágenes se revelaron en el programa Cámara del Crimen de Ricardo Canaletti. Asimismo, el periodista explicó cómo fue el recorrido que realizó Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio, para dejar los restos de la joven en el lugar.

Femicidio de Agostina Vega: este es el lugar donde encontraron los restos agostina vega descampado I Así fue el recorrido que realizó Claudio Barrelier De acuerdo a las reconstrucción que realizaron los especialistas, el femicidio se habría cometido entre las 23:20 del sábado 23 de mayo y las 5:00 de la madrugada del domingo 24 en la casa de Claudio Barrelier, ubicada en Juan del Campillo 878, barrio de Cofico. Tras abusar y asfixiar a Agostina, Barrelier habría desmembrado su cuerpo en uno de los cuartos del domicilio.