La hija de Claudio Barrelier declarará en cámara Gesell: qué podría aportar al caso de Agostina Vega
A pedido de la querella que representa al papá de Agostina Vega, los investigadores buscarán contrastar la versión de Claudio Barrelier sobre la supuesta presencia de su hija en las cámaras de seguridad.
En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la querella que representa al papá de la víctima pidió que se le realice una Cámara Gesell a la hija de Claudio Barrelier. Ante esto, la Justicia de Córdoba dispuso la medida.
Con esto, los investigadores buscan ver si la nena puede brindar más información sobre lo que pasó tanto en la desaparición como en el femicidio. De hecho, el acusado sostuvo inicialmente que la persona que aparecía ingresando a su domicilio en registros de cámaras de seguridad era su propia hija. Esa versión es una de las que la fiscalía intenta contrastar con las pruebas incorporadas al expediente.
Desde la querella remarcaron además la situación de vulnerabilidad de la menor, en el marco de un contexto familiar atravesado por las graves acusaciones que pesan sobre su padre.
¿Cuál es la principal hipótesis sobre el móvil del crimen?
En las últimas horas, el abogado de los abuelos maternos de Agostina, Carlos Nayi, sostuvo públicamente que una de las hipótesis apunta a un posible crimen "criminis causa", es decir, un asesinato cometido para ocultar otro delito o garantizar la impunidad de quien lo cometió.
Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que el fiscal Garzón no trabaja actualmente sobre esa hipótesis como línea principal de la causa.
¿Qué ocurrirá con los detenidos?
Según trascendió, el fiscal Raúl Garzón indagará la próxima semana a los tres detenidos en la causa.
Las audiencias se desarrollarán entre el martes y el jueves e incluirán a:
- Claudio Barrelier, acusado como presunto autor del femicidio.
- Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento.
- Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka, también acusada de encubrimiento.
Como ocurre en este tipo de procedimientos, los sospechosos podrán declarar o abstenerse de hacerlo.