La hija de Claudio Barrelier declarará en cámara Gesell: qué podría aportar al caso de Agostina Vega

A pedido de la querella que representa al papá de Agostina Vega, los investigadores buscarán contrastar la versión de Claudio Barrelier sobre la supuesta presencia de su hija en las cámaras de seguridad.

Claudio Barrelier es el único detenido e imputado por el crimen de Agostina Vega.

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la querella que representa al papá de la víctima pidió que se le realice una Cámara Gesell a la hija de Claudio Barrelier. Ante esto, la Justicia de Córdoba dispuso la medida.

Con esto, los investigadores buscan ver si la nena puede brindar más información sobre lo que pasó tanto en la desaparición como en el femicidio. De hecho, el acusado sostuvo inicialmente que la persona que aparecía ingresando a su domicilio en registros de cámaras de seguridad era su propia hija. Esa versión es una de las que la fiscalía intenta contrastar con las pruebas incorporadas al expediente.

Desde la querella remarcaron además la situación de vulnerabilidad de la menor, en el marco de un contexto familiar atravesado por las graves acusaciones que pesan sobre su padre.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre el móvil del crimen? En las últimas horas, el abogado de los abuelos maternos de Agostina, Carlos Nayi, sostuvo públicamente que una de las hipótesis apunta a un posible crimen "criminis causa", es decir, un asesinato cometido para ocultar otro delito o garantizar la impunidad de quien lo cometió.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que el fiscal Garzón no trabaja actualmente sobre esa hipótesis como línea principal de la causa.