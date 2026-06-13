Lo expulsaron del país por un robo en Mendoza, volvió a entrar ilegalmente y fue detenido en San Luis

Un ciudadano peruano que había sido expulsado de Argentina tras una condena por un robo cometido en Mendoza fue detectado nuevamente en el país y deportado otra vez. El hombre registraba una prohibición de ingreso vigente desde 2019, pero fue localizado por efectivos de la Policía Federal Argentina ( PFA ) cuando descendía de un micro de larga distancia en la provincia de San Luis .

El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Luis en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus Ediro , ubicada sobre avenida Santos Ortiz.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos observaron a un hombre que acababa de bajar de un colectivo proveniente de Mendoza y que llamó la atención porque no llevaba equipaje y mantenía una actitud considerada sospechosa.

Frente a esa situación, los policías procedieron a identificarlo. Durante la entrevista, el sujeto aseguró que residía en Argentina desde 1991 y exhibió un pasaporte peruano a su nombre, en el que figuraban registros de viajes realizados durante 2024.

Sin embargo, al consultar su situación ante la Dirección Nacional de Migraciones , los investigadores detectaron que el hombre registraba antecedentes penales en Mendoza.

La condena por un robo en Mendoza

Las averiguaciones permitieron establecer que el ciudadano peruano había sido condenado en 2021 por un delito de hurto, en una causa que tramitó la Justicia mendocina.

Además, los registros migratorios indicaban que desde abril de 2019 pesaba sobre él una prohibición de ingreso al territorio argentino debido a irregularidades detectadas durante su permanencia en el país.

PERUANO DETENIDO (2) El momento previo a la detención del ciudadano peruano. Gentileza.

Las fuentes consultadas señalaron que incluso en 2024 intentó regresar a Argentina desde España, pero fue notificado de la restricción al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y debió retirarse.

Lo encontraron tras bajar de un micro proveniente de Mendoza

Con esos antecedentes, la oficina local de Migraciones realizó consultas con dependencias nacionales y con el Juzgado Federal de San Luis, que dispuso la retención del hombre para avanzar con la medida de expulsión pendiente.

Posteriormente, personal de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal viajó desde Buenos Aires para hacerse cargo de la custodia del ciudadano extranjero.

PERUANO DETENIDO (4) La base de la Policía Federal en San Luis.

Finalmente, el lunes 8 de junio fue trasladado hasta el Aeroparque Jorge Newbery y embarcado bajo custodia policial en un vuelo con destino a Perú.

De esa forma, se concretó su expulsión del territorio argentino por infracción a la Ley Nacional de Migraciones, luego de haber sido detectado nuevamente en el país pese a la prohibición que pesaba en su contra.