La nueva dinámica del centro mendocino: grandes locales con ropa, accesorios y productos de bajo costo

Además del aumento de los negocios vacíos , en el Centro de Mendoza comienza a repetirse una dinámica cada vez más visible: grandes locales comerciales en donde se ofrecen ropa, accesorios y otros productos -mayormente importados- a precios muy bajos en relación a otros comercios.

En la zona de calle San Martín aparecen nuevos comercios con una oferta masiva de ropa e indumentaria a precios por debajo de los del mercado, de origen extranjero (chino en general), muy lejos de los valores que se ven en otros negocios más pequeños o especializados en diferentes rubros.

Desde la Municipalidad de Ciudad de Mendoza detallaron que de las casi 8.800 habilitaciones, el 23% corresponde a venta de productos en comercios especializados, siendo el 70% de ellas para negocios dedicados a prendas de vestir .

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys) destacaron que la dinámica de negocios que abren y cierran permanentemente y el contexto de crisis por baja del consumo lleva a la aparición de este tipo de comercios.

Según explicaron, la caída del poder adquisitivo conduce a que los locales con productos importados de bajo precio crezcan y se multipliquen, brindando alternativas económicas a los consumidores y de una calidad que denunciaron como "cuestionable".

ropa abrigo invierno frio camperas (15) Una tendencia en el centro: cada vez más negocios con ropa importada económica. Alf Ponce Mercado / MDZ

El rol del Estado

Desde la cámara reclamaron una presencia más activa por parte del Estado (tanto provincial como nacional) para poder fiscalizar de cerca lo que ocurre: según denuncian, muchos de los productos que se comercializan ingresarían al país sin tributar y esto genera que la competencia sea desleal con aquellos que no tienen la posibilidad de importar y deben recurrir a la industria argentina o a intermediarios.

A su vez, la avalancha de ropa desde el extranjero no solo genera un problema para los comerciantes, sino también para los productores: la situación genera que sea cada vez más complejo competir en igualdad de condiciones al momento de confeccionar un producto, mayormente en el rubro indumentaria.

Cambios en el consumo

Por otra parte, también existen factores vinculados con el cambio de las tendencias del propio consumidor: el crecimiento de las compras online, la comodidad del comercio electrónico y la expansión de los strip centers en lugares estratégicos como Luján o Maipú le dan al usuario la posibilidad de acceder a diferentes productos sin la necesidad de acercarse al Centro.