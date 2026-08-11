La Pampa del Leoncito: qué dijo ante la Justicia el médico que ingresó con una camioneta

El caso del médico mendocino que entró con una camioneta a la Pampa del Leoncito y generó huellas que tardarán 100 años en borrarse generó polémica en todo el país y llegó a los fueros contravencionales sanjuaninos tras la denuncia del intendente de Calingasta. Este martes por la mañana, el hombre de 46 años se presentó ante el juez y declaró.

En diálogo con medios sanjuninos, el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, confirmó que Agustín Añó se presentó esta mañana en el juzgado dejó su descargo, fijó domicilio y quedó en libertad porque se trata de una contravención.

Además, el magistrado puntualizó que en el descargo Añó dijo que ingresó con la camioneta en la Pampa del Leoncito de forma imprevista y que influyeron la oscuridad de la noche y el nivel del agua en el lugar.

“Muchas de las personas que cometen este tipo de infracciones alegan que no sabían o que desconocían la prohibición, es una situación que es completamente inexcusable”, dijo el magistrado.

La camioneta al mando de Agustín Añó y un acompañante quedó varada a 1,5 kilómetro de distancia del ingreso a la Pampa del Leoncito el sábado cerca de las 20. Después de varios intentos de sacarla del suelo arcilloso, el médico se retiró del lugar en una moto que tenía en la caja. En algunas partes la camioneta dejó huellsa de más de 25 centímetros de profundidad.

Por el momento, Troche ordenó que la camioneta quede en el lugar para no generar más daños. "Como primera medida se dispuso que la camioneta quede en el sitio con custodia de Gendarmería Nacional, en permanente coordinación con la Comisaría Nº 33 de la Policía de San Juan", dijo el juez.

"El objetivo principal es evitar que se intente una extracción particular que termine produciendo un daño aún mayor al suelo. De esta situación ya se le dio intervención formal a la Dirección de Patrimonio de la provincia", añadió.

Daño ambiental

El domingo, el intendente de Calingasta fue alertado por un prestador turístico sobre la presencia de una camioneta varada en la Pampa del Leoncito. De inmediato, Sebastián Carbajal llegó al lugar, revisó el rodado para verificar que no había heridos y registró el daño de las huellas en la zona.

Después se dirigió a la comisaría 33 y presentó una denuncia por daño al patrimonio natural de la provincia, hecho contemplado en el artículo 187 de la Ley 941-R, correspondiente al Código de Faltas de la provincia de San Juan.

El conductor fue identificado como Agustín Añó un médico mendocino de 46 años que ya se presentó ante la Justicia. El hombre puede ser hallado culpable y sancionado con una multa de $1.000.000. Mientras tanto, el intendente busca llevar el caso al fuero penal para buscar una pena ejemplificadora porque es el cuarto caso en el año.