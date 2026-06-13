El impactante video del Metrotranvía que parece sacado de una película de terror
Una particular atmósfera invernal transformó por completo un recorrido cotidiano del Metrotranvía y generó furor por su impactante estética visual.
El invierno empieza a hacerse sentir y con él, las postales urbanas cambian por completo. Recientemente, un video compartido en redes sociales capturó un fenómeno poco frecuente en Mendoza: una espesa neblina a plena luz del día, bajo un cielo nublado, que transformó un recorrido cotidiano del Metrotranvía en una atmósfera atrapante y misteriosa.
Una estética cinematográfica en las vías locales
La filmación, que rápidamente se volvió viral, muestra el momento exacto en que la Unidad 2015 del Metrotranvía emerge de un denso manto blanco que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Registrado con una velocidad de 3.5x para resaltar el efecto visual, el recorrido de la formación rompiendo el gris de la bruma recreó una estética cinematográfica impecable, ideal para los amantes de las tendencias urbanas y los climas de misterio.
El llamativo video del Metrotranvía en una atmósfera misteriosa:
El autor del video, la cuenta de Instagram @passenger.mtm, compartió la publicación en Instagram bajo el título "Silent Hill- Edición Metrotranvía", haciendo alusión al icónico videojuego y film de terror psicológico. En la descripción, el realizador calificó la secuencia de una manera contundente: "Registro original del paso de la Unidad 2015 rompiendo el silencio y el gris de la niebla mendocina. Una de las filmaciones más espectaculares que tocó hacer en la vía".
El ingenio mendocino copó las redes sociales
Como era de esperarse, la llamativa estética invernal despertó una oleada de interacciones en las redes, donde los usuarios oscilaron entre la fascinación por el paisaje y el humor ante el frío extremo. "Parece una imagen del tren fantasma, qué hermosura por favor", comentó un seguidor, elogiando la belleza visual de la toma, mientras que otro internauta le aportó una cuota de suspenso al debate: "Qué miedito, digno de una película de terror, no se ve el conductor ni personas adentro".
Por supuesto, el característico ingenio local no tardó en aparecer para nacionalizar la llamativa postal con el sello mendocino. Entre los comentarios más pintorescos estuvo el de un usuario, quien resumió con humor el contraste geográfico de la escena al escribir: "¿Londres? Naa, Gutiesshez papá", dejando en claro que, aun bajo la niebla más europea o cinematográfica, la identidad de nuestras calles sigue intacta.