El cambio que hizo el Gobierno para desviar recursos del Fondo del Resarcimiento al Metrotranvía

Desde hace por lo menos seis meses el Gobierno Provincial tomó la decisión de cambiar la lógica del destino de los US$ 1.023 millones de los fondos del resarcimiento . Si bien todas las obras financiadas por estos recursos eran nuevas, la gestión de Alfredo Cornejo resolvió, en contraparte, financiar con un monto de nada más y nada menos de US$ 100 millones a la ampliación del Metrotranvía , obra prioritaria de la provincia, pero que ya venía siendo construida desde hacía tiempo.

Lo curioso de la decisión del Poder Ejecutivo fue que, si bien la medida fue anunciada en el Boletín Oficial en diciembre -junto con el convenio, al no tener algún tipo de repercusión en medios de comunicación o de la oposición, el Gobierno decidió no anunciar el "cambio de lógica" de los fondos del resarcimiento.

De hecho, en los últimos 6 meses, el Gobierno ha hablado de los avances en la obra del Metrotranvía, así como también de la aceleración e incluso de un adelanto en la inauguración de la ampliación de las obras que llevarán a las duplas tanto al Aeropuerto en Las Heras como también a Carrodilla en Luján.

Sin embargo, en ningún momento mencionaron que los recursos para financiar las obras que lleva adelante la empresa Ceosa, ya no salen de las rentas generales de la Provincia, sino a través de los fondos del resarcimiento.

En comparación, es tan importante el financiamiento al Metrotravía con estos fondos del resarcimiento, que incluso es la tercera obra que más fondos recibirá. La obra más cara con estos recursos será el nuevo Tren de Cercanías, con una inversión de US$ 150 millones; la transformación del Acceso Este (desde el Nudo Vial hasta la Variante Palmira), con U$S 111 millones; y el Metrotranvía, con los mencionados US$ 100 millones.

Envío de fondos "transitorios" al Metrotranvía

Desde el Gobierno se han limitado a informar que la decisión y el convenio firmado en noviembre pasado ha sido "para no complicar el ritmo de obras y los recursos de rentas generales".

De esta forma, agregaron que "se respaldó de forma transitoria con el Fondo del Resarcimiento para garantizar su continuidad" y que "el objetivo final es consolidar el proyecto dentro de una línea de financiamiento internacional blando, lo que nos va a permitir optimizar los recursos de la provincia".

pozos obras tormenta godoy cruz vías metrotranvía (5) Rodrigo D'Angelo / MDZ

Si bien en el Poder Ejecutivo asegura que el envío de recursos es transitorio y que se busca el financiamiento ya aprobado por la Legislatura para completar la obra, es un hecho que si no ocurre en el corto plazo se destinarán estos U$S 100 millones, sobre todo debido a que el Gobierno anunció el fin de esta obra de ampliación para fines del 2026.

Además, con fecha a marzo, de este total, ya se pagaron a Ceosa con fondos del resarcimiento $21.611 millones; y se adjudicaron otros $36.891 millones, lo que representa un total del 59% del total imputado.

Obras nuevas vs. Metrotranvía

Como se señaló, Mendoza ha comprometido la mayor parte del dinero del resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial en obras nuevas, mientras que ahora se suma al Metrotranvía como una "obra vieja" o que ya estaba en proceso antes de la utilización de estos recursos.

En total a la fecha, el Gobierno Provincial ha presentado 66 proyectos con los US$ 1.023 millones, con un monto total de US$ 970 millones.

De allí se desprenden 17 obras en licitación o en proceso de llamado a licitación; otras 17 obras adjudicadas y prontas a iniciar; unas 28 en ejecución y 4 obras finalizadas.

Ahora, aparece la figura del Metrotranvía, con una inversión para su ampliación que terminará costando unos U$S 200 millones, como así lo han indicado desde la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) a MDZ, y de los cuales el 50% de esos fondos saldrán del fideicomiso de estos recursos.