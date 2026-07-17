Cómo es el operativo de Vialidad nacional en alta montaña por el temporal de nieve

Mendoza atraviesa desde este miércoles por la madrugada un intenso temporal de nevadas en Alta Montaña , que provocó el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor y la intransitabilidad de un buen tramo de la ruta nacional 7, cuya circulación está cortada desde la zona de Uspallata, última ciudad a la que se puede acceder por el momento.

Se prevé que el temporal se mantenga durante este fin de semana, y al menos los primeros días de la semana que viene, por lo que las miradas estarán puestas en el operativo de despeje de la ruta que se desarrolla por parte de Vialidad Nacional, así como también un trabajo coordinado con Gendarmería Nacional y el municipio de Las Heras.

Si bien se entiende que los trabajos fuertes por parte de los organismos llegarán una vez deje de nevar, desde Vialidad Nacional se realizan trabajos de prevención de formación de bloques de nieve en la ruta, para que sea más fácil despejar el camino con las máquinas en los momentos donde mejore el tiempo.

Según reportes de Gendarmería, este viernes la acumulación de nieve supera el metro y medio en zonas como Las Cuevas -en otras superan los 2,5 metros-, con una zona que está completamente intransitable.

Mientras tanto, Vialidad Nacional, que cuenta con 15 equipos de maquinaria operativos, entre los que hay barredoras de nieve, retropalas y motoniveladoras; informó que realizó tareas de esparcimiento de sal antes del comienzo de las nevadas para evitar la formación de bloques de hielo; y esos trabajos "se replican todos los días", según indicaron a MDZ.

Riego de sal en Alta Montaña Vialidad Nacional

Por otro lado, para todos los trabajos de la zona de Alta montaña en la ruta 7, Vialidad Nacional tiene a 20 operarios, que se encuentran en el "campamento base" ubicado en Uspallata, donde se lleva adelante toda la logística; así como también otro grupo de seis trabajadores que están en el campamento montado de Punta de Vacas.

En tanto, la planta de solución salina, que es la que se echa en la traza de la ruta, está montada en un tercer campamento ubicado en Puente de Inca.

Según informaron de manera oficial, en Mendoza "la cobertura supera los 1.001 kilómetros de las rutas nacionales 7, 145, 143, 144 y 40, junto con los pasos internacionales Pehuenche y Cristo Redentor, este último con cuatro campamentos destinados al resguardo de equipos y plantas de solución salina".

Sin embargo, a pesar que el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI), que abarca más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales en Mendoza y las cinco provincias patagónicas —Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego—, cuenta con más de 450 agentes viales especializados y unos 350 equipos propios, en la zona de Alta Montaña de la ruta 7 trabajan los mencionados 20 operarios y 15 máquinas.

Por otro lado, sostuvieron que no tienen ningún tipo de problemas en términos de provisión de combustible y recursos y que "todas las máquinas están operativas".

Los operativos de Vialidad Nacional, Gendarmería y Las Heras

Con relación a los trabajos para el comienzo de semana, señalaron que tienen todos los elementos necesarios para hacerlo, pero advirtieron que los problemas climáticos se esperan con más fuerza en Chile, por lo que "si bien Argentina puede tener las rutas transitables, no se abrirá el Paso Internacional si la situación en Chile no mejora".

De hecho, aseguran que la zona más compleja a la hora de realizar tareas de despeje es la de los caracoles chilenos.

Mientras tanto, desde Gendarmería Nacional señalaron que las tareas operativas se han dado también en términos de evacuación de turistas y en garantizar que la población no corra ningún tipo de riesgo.

Lo mismo con la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras, quienes han colaborado con trabajos de contención a la población y también en tareas operativas en base a las necesidades de Vialidad Nacional y Gendarmería.

Por otro lado, el intendente Francisco Lo Presti se sumó a las tareas del GUM y asistieron a los conductores de transporte de cargas que están varados a la espera de la reapertura del Paso Internacional.

En el marco del temporal en Alta Montaña, junto al gremio de Camioneros, Polmen y la GUM entregamos raciones de alimentos a los conductores del transporte de cargas nacional e internacional que permanecen varados en las distintas playas de estacionamiento.

Estamos presentes para… pic.twitter.com/CnCcE9Fypp — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) July 17, 2026

"En el marco del temporal en Alta Montaña, junto al gremio de Camioneros, Polmen y la GUM entregamos raciones de alimentos a los conductores del transporte de cargas nacional e internacional que permanecen varados en las distintas playas de estacionamiento. Estamos presentes para acompañar a quienes más lo necesitan en este momento", mencionó el intendente.

Dentro del plan de contención en la provincia de Mendoza y particularmente en zona de Alta Montaña, la Provincia, junto a la Coordinación del Corredor Internacional, la Municipalidad de Luján de Cuyo, la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) y la Asociación Civil de Camiones Unidos de Mendoza (ACCUM), resolvieron esta logística de paradores para los camiones:

ACI Uspallata, con capacidad para 250 camiones.

Playa de la estación de servicio YPF Uspallata, con capacidad para 200 unidades.

Parador Doña Carmen (EG3), con capacidad para 80 camiones.

En tanto, para el resto de la ruta 7 se definieron cinco sectores de aparcamiento distribuidos sobre la Ruta Nacional 7, desde Eloy Guerrero hasta La Paz, con una capacidad estimada para 930 camiones correspondientes al transporte nacional e internacional en tránsito.