Rescate en alta montaña: salvaron a cuatro andinistas en la previa a un temporal de 10 días

El Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional rescató a cuatro andinistas extraviadas en las inmediaciones del Cerro Penitentes. Las personas fueron localizadas y rescatadas con éxito a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional Nº 7.

La operación se completó sin novedades de gravedad horas antes de que se desencadene un temporal que se extendería por diez días en la zona cordillerana.

La alerta llegó al Escuadrón 27 "Uspallata" cuando se reportó la presencia de cuatro ciudadanos perdidos a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 7. De inmediato, las patrullas del GEAM se desplegaron hacia el sector andino con el equipamiento técnico necesario para operar en terrenos de alta complejidad y bajo condiciones climáticas adversas.

Tras intensas tareas de rastrillaje en la zona montañosa, los gendarmes lograron tomar contacto con los cuatro extraviados, quienes se encontraban en buenas condiciones físicas generales. Como primera medida, los efectivos les suministraron infusiones calientes y alimentos para estabilizarlos térmica y energéticamente, una intervención fundamental en contextos de alta montaña donde el frío puede deteriorar rápidamente el estado de una persona.

Una vez evaluada la condición de salud de los involucrados, los gendarmes iniciaron el descenso controlado. La evacuación se hizo sin inconvenientes y la totalidad de los andinistas y los rescatistas llegaron sin problemas al asiento de la subunidad táctica.

Nevada la semana pasada en alta montaña

Prensa Alta Montaña

Temporal de 10 días en alta montaña

El rescate se dio en la previa al pronóstico de un temporal de más de 10 días que afectará la zona cordillerana. "Desde el miércoles a las 3 ingresará un Sistema Frontal afectando la alta cordillera durante el período comprendido entre el 15 y el 27 de Julio", informaron ayer desde el Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores. Este pronóstico obligó a cerrar el paso a Chile por Cristo Redentor por tiempo indeterminado.

La información está respaldada por el Servicio Meteorológico Nacional que en un informe especial indicó que desde el 15 al 20 de julio ingresarán sucesivos sistemas frontales desde el oceáno Pacífico Sur hacer la Patagonia y el centro del país.

"Sobre las zonas cordillenaras de Neuquén, Mendoza y San Juan se prevé la ocurrencia de nevadas persistentes y significativas, acompañadas de viento blanco. La mayor intensidad de los fenómenos se espera entre 17 y 18. Los montos totales de nieve acumulada se ubicarían entre 1,50 y 2,50 metros. Pudiendo alcanzar los 3 metros en las cotas má elevadas de la cordillera de Mendoza", puntualizó el informe.