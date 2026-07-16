El temporal en alta montaña no da tregua: ya hay hasta 40 centímetros de nieve y sigue nevando

El fenómeno meteorológico continúa afectando la cordillera y podría generar nuevas complicaciones para la circulación durante este viernes.

Las intensas nevadas continúan este jueves por la noche en la alta montaña mendocina y ya dejan una importante acumulación de nieve en distintos puntos de la cordillera. Bomberos Voluntarios de Uspallata compartieron videos que muestran la magnitud del temporal, mientras persisten las bajas temperaturas y las precipitaciones.

De acuerdo con el último relevamiento, en Puquios se registraban 25 centímetros de nieve acumulada a las 19:40. Más tarde, a las 22, Penitentes alcanzó los 30 centímetros y Villa Las Cuevas llegó a los 40 centímetros. En Polvaredas, en tanto, la acumulación seguía siendo mínima hasta las 22:10.

Imágenes del temporal en alta montaña El temporal se intensifica en alta montaña El fuerte temporal cubre de nieve la alta montaña Continúan cerrados los pasos internacionales El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado debido a las fuertes nevadas, al igual que el Paso Pehuenche. Las temperaturas previstas para este viernes son de 4° en Uspallata, -4° en Punta de Vacas, -9° en Puente del Inca y -10° en Las Cuevas.