Dónde se originan las nevadas que afectan a Mendoza y cuánto podrían durar

Un evento meteorológico de gran magnitud afectará a Mendoza desde esta semana con intensas nevadas en la cordillera, viento Zonda, bajas temperaturas y lluvias en distintos sectores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por nevadas persistentes, viento Zonda y un marcado descenso de la temperatura para los días sábado y domingo, mientras que distintos modelos pronostican acumulaciones excepcionales de nieve en la alta montaña que podrían extenderse durante varios días.

El fenómeno llega en plena temporada de vacaciones de invierno, cuando miles de mendocinos y turistas tienen previsto viajar hacia la cordillera. Aunque el temporal promete una excelente noticia para la temporada de nieve y para las reservas hídricas de la provincia, también obligó al cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor y puso en alerta a los organismos de emergencia.

Sin embargo, detrás de las imágenes de montañas cubiertas de blanco existe una explicación mucho más amplia que una simple tormenta invernal. Para los especialistas, lo que está ocurriendo forma parte de un escenario climático de escala continental que comienza sobre el océano Pacífico y termina impactando directamente sobre la cordillera de Los Andes.

Para entender por qué Mendoza tendrá varios días de nieve intensa hay que mirar mucho más allá de la provincia. El pronosticador meteorológico Fernando Jara explicó a MDZ que el responsable inmediato es un sistema de baja presión cargado de humedad que avanza desde el océano Pacífico hacia la cordillera, generando importantes precipitaciones sobre Chile antes de cruzar hacia el lado argentino.

Meteorólogos anticipan uno de los eventos más importantes del invierno, con nieve abundante en cordillera y alertas por viento.

"Estamos afectados por un sistema de baja presión dinámico, cargado de humedad, que se desplaza desde el oeste hacia el este. Primero deja precipitaciones muy importantes sobre Chile, tanto lluvias como nevadas , y cuando eso ocurre aparece la posibilidad de viento Zonda sobre la región de Cuyo y particularmente sobre Mendoza ", explicó.

Según detalló, este mecanismo es habitual en invierno, aunque en esta oportunidad presenta una intensidad superior a la de otros temporales registrados durante la temporada.

Mientras el sistema descarga grandes cantidades de nieve sobre la alta montaña, también genera un fuerte gradiente de presión que favorece el descenso del viento Zonda hacia distintos sectores de la provincia.

¿Por qué aparece el viento Zonda?

Desde este miércoles un sistema de baja presión y un río atmosférico modificaron el tiempo en Mendoza con nieve, Zonda y bajas temperaturas. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Jara explicó que el Zonda no surge de manera aislada, sino que necesita que coincidan varios factores meteorológicos al mismo tiempo.

Entre ellos aparecen la aproximación del frente frío, el incremento del viento en altura, la presencia de nevadas sobre la cordillera y, principalmente, una marcada baja presión sobre el llano mendocino.

"Una de las condiciones más importantes es la baja presión. Cuando la presión comienza a descender sobre Mendoza aumenta la posibilidad de que el viento Zonda logre bajar desde la cordillera hacia distintos sectores del llano."

Por esa razón, el meteorólogo señaló que durante las próximas jornadas existe probabilidad de que el fenómeno se presente no sólo en la precordillera, sino también en algunos sectores del Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe, dependiendo de cómo evolucione el sistema.

De hecho, el SMN mantiene alertas por viento Zonda mientras avanzan simultáneamente las advertencias por nevadas intensas en toda la cordillera.

Del Super Niño al río atmosférico: por qué llega este temporal

El fuerte temporal que afectará a Mendoza tiene su origen en un río atmosférico, un corredor de humedad que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde el océano Pacífico hacia la cordillera de Los Andes. Al encontrarse con las montañas, esa humedad se enfría y se transforma en lluvias sobre Chile y en intensas nevadas del lado argentino.

Fernando Jara explicó que este fenómeno es el que alimenta las nevadas previstas para los próximos días y también favorece la aparición del viento Zonda en Mendoza. "Primero se producen las precipitaciones importantes en Chile y luego ese mismo sistema deja nevadas en la cordillera y la posibilidad de Zonda en nuestra provincia", indicó.

Jara señaló que este episodio también está relacionado con un contexto climático más amplio. Según explicó, el océano Pacífico presenta temperaturas superiores a las normales, lo que aporta más humedad a la atmósfera y favorece tormentas de mayor intensidad.

"Lo que estamos viendo coincide con las proyecciones para este segundo semestre. Ese calentamiento del Pacífico ecuatorial, con una suba de dos grados, empieza a influir sobre la circulación atmosférica y favorece el ingreso de sistemas muy húmedos", sostuvo.

Para el especialista, este comportamiento es compatible con el desarrollo de un Super Niño, un fenómeno que podría traer más episodios de lluvias y nevadas durante los próximos meses. Además, recordó que eventos similares ocurrieron durante los fuertes Niños de 1982-83, 1996-97 y 2015-16, que también provocaron importantes anomalías climáticas en la región.