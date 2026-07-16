Anuncian cortes de luz en 8 departamentos de Mendoza este jueves: zonas y horarios
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 16 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este jueves 16/7
Guaymallén
- Entre calles Triunvirato, Antonelle, Santo Tomás de Aquino y Proyectada G165, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Almirante Brown, Puebla, Acosta y Pueyrredón y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En calle 9 de Julio, entre Vicente Gil y Avellaneda. En calle Pellegrini, entre Moreno y 9 de Julio. En calle Vicente López, entre Moreno y 9 de Julio y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En la intersección de Ruta Provincial N°16 y Ruta Provincial N°61 y zonas aledañas; El Carrizal. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Besares, Darragueira, Monte Líbano e Italia y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Necochea, Perito Moreno, Espejo Norte y Calle 506 y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle Zapata, hacia el oeste de La Nueva y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- Entre calles Atamiski, Méndez, Benito Aranda y 6 de septiembre; villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle el Álamo, entre Valderrama y callejón barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre calles B y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle El Ingenio, entre Costa Canal y Calle C; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.
San Carlos
- Entre calles Colonia Aguirre, Furlotti y El Indio; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Nacional N°143, hacia el sureste del Loteo Navarro; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°175, entre Ruta N°171 y vuelta El Escorial; Las Malvinas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Mouriño, Borovina, La Pichana y Ramón Vera; El Tropezón. De 10.30 a 14.30 h.
Malargüe
- En calle Esquivel Aldao, entre Capdeville y Villegas y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.