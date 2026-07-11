Atención: estos son los dos departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este sábado
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 11 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son dos los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Tupungato y San Carlos.
Cortes de luz programados para este sábado 11/7
Tupungato
- En calle La Manga, entre callejón Navas y calle Gelardi; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre calles La Salada, Soriano, Guanda y Pinilla. De 9.30 a 13.30 h.