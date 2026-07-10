Anses prepara un nuevo aumento: cuánto subiría la AUH en agosto

La AUH de Anses recibiría un nuevo incremento en agosto, elevando el monto base y el complemento Leche, mientras la Tarjeta Alimentar mantendría sus valores.

Anses actualizaría los montos de la AUH y otras asignaciones con base en la inflación de junio. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica mes a mes aumentos para todas sus prestaciones. Para estos ajustes toma como referencia el último dato de inflación informado por el Indec, correspondiente a dos meses anteriores. Si bien el dato de este mes todavía no fue publicado oficialmente, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la suba sería del 2 por ciento.

Monto estimativo de la AUH en agosto En julio, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron un aumento del 2,15 por ciento, lo que elevó el monto de la prestación a $148.049 por hijo. Sin embargo, el pago mensual que reciben las familias es de $118.439,20, ya que Anses retiene el 20 por ciento restante hasta la presentación de la Libreta.

Con el aumento estimado del 2 por ciento para agosto, la AUH pasaría a $151.010 por hijo. En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad aumentaría de $482.062 a $491.704.

Cabe recordar que Anses mantiene la retención del 20 por ciento de la AUH, monto que se libera una vez presentada la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. Este trámite certifica que los hijos cumplieron con los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.

Anses definirá los nuevos montos una vez que el Indec publique la inflación correspondiente. Walter Moreno/Mdz Otras prestaciones que también aumentarían Otras asignaciones asociadas a la AUH también se verían modificadas en agosto. El Complemento Leche, que se acredita automáticamente junto con la prestación y se actualiza por movilidad, pasaría a $56.958 si finalmente se confirma un incremento del 2 por ciento.