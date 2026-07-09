Anses: cómo sacar turnos con el nuevo sistema

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) implementó una modificación en su sistema de turnos para atención presencial con el objetivo de brindar mayor flexibilidad a los ciudadanos al momento de realizar trámites.

A partir de esta actualización, los usuarios ya no estarán limitados a solicitar un turno únicamente en la delegación más cercana al domicilio registrado . Desde ahora, podrán seleccionar cualquier oficina de Anses del país, siempre que existan fechas y horarios disponibles.

La medida busca facilitar el acceso a la atención presencial para quienes trabajan, estudian o permanecen temporalmente en una localidad distinta a la de su domicilio. De esta manera, cada persona podrá elegir la sede que mejor se adapte a sus necesidades, reduciendo traslados y mejorando la organización de sus gestiones.

Si bien el sistema continuará sugiriendo la oficina más próxima al domicilio declarado, esa recomendación dejará de ser obligatoria. La decisión final quedará en manos del usuario, quien podrá optar por otra delegación antes de confirmar el turno.

El procedimiento continúa realizándose de manera online a través del sitio oficial de Anses. Para obtener un turno es necesario ingresar a la sección "Trámites y Servicios", seleccionar la opción "Turnos", elegir el trámite correspondiente, ingresar el número de CUIL, verificar los datos personales y, finalmente, seleccionar la provincia y la oficina donde se desea ser atendido antes de confirmar la reserva.

Una vez finalizado el proceso, el sistema emite un comprobante con la fecha, el horario y la delegación asignada.

Desde el organismo señalaron que la actualización apunta también a distribuir de manera más equilibrada la demanda entre las distintas oficinas del país.

Además de ofrecer mayor libertad para elegir dónde realizar los trámites, la nueva modalidad busca optimizar los tiempos de atención y mejorar la accesibilidad para quienes se encuentran lejos de su domicilio habitual.