Atención: estos son los departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este domingo
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 12 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son dos los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Tupungato y San Carlos.
Cortes de luz programados para este domingo 12/7
Ciudad de Mendoza
- En calle Patricias Mendocinas, entre Espejo y Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Juan G Godoy, Dorrego, Guillermo Molina y Ejército de los Andes. Entre calles Joaquín V. González, Cobos, Velez Sarfield y Remedios de Escalada. En calle Cobos, entre 25 de Mayo y Vélez Sarsfield y zonas aledañas. Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
Luján de Cuyo
- Entre calles Sáenz Peña, San Martín, Alvear y Evans y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Belgrano, entre Calderón y Ruta Nacional N°40 Sur, en el barrio 26 de Enero y calle Berutti; El Totoral. De 15.30 a 18.30 h.