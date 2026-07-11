Domingo nublado: así estará el tiempo en Mendoza el último día de la semana
La provincia tendrá un domingo en el que el cielo estará mayormente nublado durante gran parte de la jornada.
El pronóstico anticipa para este domingo 12 de julio Mendoza tendrá un día mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura. En ese marco, se espera una temperatura mínima de entre 0°C y 1 ºC en la zona sur y el Valle de Uco, y de 3°C en el resto del territorio provincial. La máxima esperada es de 15 ºC.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: habrá leve circulación de viento Norte desde el mediodía hasta las 22 en toda la provincia.
- Nubosidad: la jornada tendrá cielo seminublado. A partir de las 14 habrá mayor nubosidad en el sur provincial. Cabe destacar que no se observan precipitaciones.
- Alta Montaña: durante la mañana habrá cielo seminublado en la zona sur, aunque la nubosidad se irá extendiendo al resto de Alta Montaña durante la tarde. No se observan precipitaciones.
Cabe resaltar que las condiciones se mantendrán en el inicio de la semana, con una mínima estimada de 2 ºC y una máxima de 17 ºC, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.