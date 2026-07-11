Domingo nublado: así estará el tiempo en Mendoza el último día de la semana

El pronóstico anticipa para este domingo 12 de julio Mendoza tendrá un día mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura. En ese marco, se espera una temperatura mínima de entre 0°C y 1 ºC en la zona sur y el Valle de Uco, y de 3°C en el resto del territorio provincial. La máxima esperada es de 15 ºC.