Pronóstico: una sola zona del país estará bajo alerta por viento este domingo

Este domingo 5 de julio, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un panorama mayormente tranquilo en Argentina. La única zona bajo alerta meteorológica será Tierra del Fuego, donde se esperan vientos fuertes.

Según informó el organismo, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 km/h. Además, las ráfagas pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en sectores abiertos y zonas costeras.

La única alerta del pronóstico para este domingo se concentra en el extremo sur del país. SMN

Aunque el resto del país no presenta alertas meteorológicas vigentes, el pronóstico mantiene la atención puesta en el extremo sur, donde la intensidad del viento puede generar complicaciones para la circulación y las actividades al aire libre. Ante este escenario, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más fuertes y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.