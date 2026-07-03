Sigue el frío polar y hay alerta por nevadas y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

Continúan las condiciones adversas en Mendoza y el SMN, a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 4 de julio por nevadas y Zonda en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en toda la cordillera: “El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual”.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este sábado en Mendoza. También hay alerta amarilla por Zonda en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: circulación de viento Norte débil en la franja Este de la provincia entre las 13 y las 19.

circulación de viento Norte débil en la franja Este de la provincia entre las 13 y las 19. Nubosidad: amanece nublado, con algunos sectores despejados. Durante la tarde se observa aumento de claros despejados, especialmente en la zona Norte. Hacia la noche aumentará la nubosidad sobre las zonas Centro y Sur. No se esperan precipitaciones en el llano.

amanece nublado, con algunos sectores despejados. Durante la tarde se observa aumento de claros despejados, especialmente en la zona Norte. Hacia la noche aumentará la nubosidad sobre las zonas Centro y Sur. No se esperan precipitaciones en el llano. Alta Montaña: amanece nublado en el sector Norte. Desde las 17 se prevé cielo totalmente nublado en toda la Alta Montaña. A partir de las 21 se esperan condiciones de mal tiempo con precipitaciones débiles en los sectores Centro y Sur. El pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un sábado cubierto a parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura, heladas parciales y nevadas en cordillera. La mínima esperada es de 0 ºC y la máxima de 7 ºC.