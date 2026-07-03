Sigue el frío polar y hay alerta por nevadas y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
Continúan las condiciones adversas en Mendoza y el SMN, a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 4 de julio por nevadas y Zonda en distintas zonas de Mendoza.
Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en toda la cordillera: “El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual”.
También hay alerta amarilla por Zonda en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: circulación de viento Norte débil en la franja Este de la provincia entre las 13 y las 19.
- Nubosidad: amanece nublado, con algunos sectores despejados. Durante la tarde se observa aumento de claros despejados, especialmente en la zona Norte. Hacia la noche aumentará la nubosidad sobre las zonas Centro y Sur. No se esperan precipitaciones en el llano.
- Alta Montaña: amanece nublado en el sector Norte. Desde las 17 se prevé cielo totalmente nublado en toda la Alta Montaña. A partir de las 21 se esperan condiciones de mal tiempo con precipitaciones débiles en los sectores Centro y Sur.
El pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un sábado cubierto a parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura, heladas parciales y nevadas en cordillera. La mínima esperada es de 0 ºC y la máxima de 7 ºC.
El domingo la nubosidad irán en disminución y, a pesar que se anticipan nevadas, se anuncia un leve ascenso en la máxima, que llegaría a 11 ºC.