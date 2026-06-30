Frío extremo y alerta naranja por nevadas: qué zonas de Mendoza están afectadas

El Servicio Meterológico Nacional lanzó un alerta naranja por nevadas en Mendoza. Además rige alerta amarilla por frío extremo en toda la provincia.

Ola polar, frío extremo, alerta naranja por nevadas; el invierno comenzó hace diez días y no da tregua a los mendocinos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el día más frío de la semana será el miércoles 1 de julio y lanzó dos alertas para el territorio provincial.

El frío extremo se hará sentir en Mendoza el miércoles 1 de julio. MILAGROS LOSTES - MDZ Frío extremo en Mendoza El pronóstico indica desde este miércoles y al menos hasta el lunes temperaturas mínimas bajo cero y máximas que no superarán el dígito. Puntualmente este miércoles se espera que la máxima sea de solo 3 ºC en Mendoza. El marcado descenso de temperatura corresponde al ingreso de una ola polar con aire antártico que llegó al país hoy y se hará sentir en la parte central de Argentina el miércoles.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta amarilla por frío extremo que abarca todos los departamentos. "Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas", explica el organismo nacional.

Un alerta amarilla significa que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud para la población en general pero que puede ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Así fue la última nevada en Mendoza Walter Moreno / MDZ En que zonas rige alerta naranja por nevadas Además, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó este martes por la tarde un alerta naranja por nevadas en gran parte del territorio provincial. La advertencia implica que el fenómeno meteorológico puede ser peligroso para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.