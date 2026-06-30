Venezuela: edificios inclinados, calles con colchones y miles de brigadistas buscando sobrevivientes

Manuel Cobela, periodista en Venezuela , dialogó con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio desde La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 grados que sacudieron el norte del país la semana pasada. A seis días de la tragedia, describió un escenario de devastación generalizada.

Hay más de 2.600 brigadistas internacionales sumados a las tareas de rescate. trabajando junto a equipos venezolanos en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. "Apenas entras a La Guaira ya la destrucción, la devastación, la desolación, la incertidumbre se hace patente a cualquier lugar que mires", relató.

Sobre el estado de los edificios, el periodista fue contundente: "Edificaciones, prácticamente todas están afectadas". Y agregó: "Las que han quedado en pie tienen daños en su estructura".

Cobela describió también una escena que ilustra la situación de quienes regresan a lo que fueron sus hogares : "Personas que van regresando a lo que fueron sus viviendas, viviendas que ya están inhabilitadas, pero regresan para ver si hay algún insumo, algún objeto que puedan recuperar". Como ejemplo, contó: "Ahora justo estoy viendo a una persona que está retirando un aire acondicionado de lo que fue su vivienda, que está totalmente destruida. Es un edificio que está inclinado y la persona está sacando desde una ventana su aire acondicionado".

Consultado sobre el trabajo de los equipos de emergencia, Cobela explicó: "Las labores de rescate, de búsqueda han sido incesantes. Eso se realizan en día y noche". Precisó además la magnitud de la ayuda internacional: "Ya hay más de 2.600 brigadistas internacionales llegados de una veintena de países, que se han unido a las labores de rescatistas venezolanos".

Pese al paso de los días, remarcó que continúan las tareas de búsqueda: "A seis días de esa tragedia, pues se han ido encontrando personas con vida".

Sobre las principales carencias en el terreno, fue claro: "La maquinaria es primordial porque se necesita retirar los escombros para también abrirle camino a los rescatistas entre las montañas de escombros, entre las ruinas". También mencionó otras necesidades urgentes: "Insisten mucho aquí en La Guaira en pedir ayuda con generadores eléctricos, porque el servicio de electricidad todavía no está recuperado y también insisten en tener conexión telefónica, conexión a internet". Y precisó: "Son pocos puntos en La Guaira donde se puede hablar por teléfono", aunque reconoció que, según las autoridades, "los servicios públicos se habían restituido en un 75%".

Respecto a quienes lo perdieron todo, el periodista describió la situación de los desplazados: "Muchos están en refugios aquí mismo en La Guaira. Hay polideportivos, escuelas que quedaron en buenas condiciones o en condiciones no tan malas, se han habilitado allí refugios". Pero aclaró que no todos lograron acceder a esos espacios: "También hay muchos que están en plena calle con colchones o con sábanas, durmiendo y pasando las horas en plena calle", muchos de ellos "frente a lo que fueron sus viviendas, en frente de los edificios, muchos de ellos destruidos o con daños", a la espera de respuestas de las autoridades.

Sobre la reanudación de actividades, Cobela señaló: "He visto gente que pareciera ir dirigiéndose a sus puestos de trabajo, porque algunos estaban esperando en los puestos de parada de transporte público", aunque aclaró: "No te puedo decir con certeza si está funcionando el transporte masivo". Indicó además que, según el Gobierno, "las clases, las actividades escolares, de educación van a estar suspendidas hasta el 5 de julio".

Finalmente, sobre la situación de los presos políticos en medio de la catástrofe, el periodista reconoció la falta de información oficial: "No se ha hablado desde ninguna instancia del gobierno sobre cómo estén las condiciones de las cárceles", aunque remarcó que organizaciones de derechos humanos "han pedido información sobre esto al gobierno, se la están exigiendo y quieren tener claridad sobre este tema en particular".