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Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela

La tragedia humana que vive Venezuela se ve reflejada en las imágenes que salen del país. A la vez, también se ve la esperanza.

BBC Mundo

https://www.bbc.com/mundo/articles/c872rp22jxlo
Reuters

Los días de tragedia que se viven en Venezuela después de los potentes terremotos del 24 de junio dejan imágenes que muestran la escala del compromiso y el esfuerzo colectivo por intentar salvar el máximo número de vidas posible.

Dejan ver la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de entregarlo todo para ayudar a desconocidos.

Una capacidad que se ve reflejada en los cientos de rescatistas agotados después de días interminables de trabajo, en los voluntarios de lejanos países que han viajado miles de kilómetros para ayudar en las zonas afectadas, y en las personas comunes y corrientes que hacen lo que pueden por las personas de su comunidad.

Este domingo han surgido más historias de rescates milagrosos en el país latinoamericano, cuando se cumplen 4 días desde el azote de los sismos.

Se ve la cara de un niño, rodeado de equipamiento de rescate
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Moisés, de 11 años, fue sacado de entre los escombros tras haber permanecido atrapado durante días.
Un miembro de un equipo de rescate de EE.UU. ayuda a una persona que había quedado atrapada bajo los escombros de un edificio tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira.
Reuters
Más de 96 horas después de los terremotos, los equipos de emergencia siguen rescatando personas con vida.
Miembros de un equipo de rescate transportan a una persona que quedó atrapada bajo los escombros de un edificio tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela.
Reuters
Un rescatista con casco, uniforme, guantes rojos y un tapabocas mal puesto, que lleva debajo de la barbilla, grita por un tubo color naranja de PVC.
Reuters
Los rescatistas gritan a través de tubos que insertan en los escombros para intentar encontrar sobrevivientes.
Una mujer está llorando mientras abraza un oso de peluche. A su lado está un policía, con un peto color amarillo fluorescente y tapabocas.
Reuters
Los familiares han tenido que ver cómo los rescatistas sacan cuerpos de los escombros que dejaron los terremotos.

Las autoridades venezolanas han confirmado la muerte de 1.450 personas y por lo menos 3.150 heridos, pero se teme que, con el paso de las horas, las cifras se eleven.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la actual presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que los terremotos son "el evento más fatídico que haya sufrido esta República en los últimos 123 años".

Rescatistas agotados descansan sobre una gran plancha de concreto que es parte de los escombros de un edificio colapsado.
Reuters
Un rescatista es visto a contraluz levantando sus dos puños al aire.
Reuters
Los rescatistas usan señales, como levantar los puños, para pedir silencio y escuchar el sonido de sobrevivientes gritando.
Rescatistas se pasan a un niño pequeño tras ser rescatado de entre los escombros de un edificio, después de que terremotos azotaran el país, en La Guaira.
Reuters
Un rescatista de cuclillas con un dispositivo para captar sonidos entre los escombros
EPA
Los rescatistas emplean todo tipo de dispositivos para intentar localizar a personas con vida.
Agentes de la Policía de Caracas auxilian a una mujer en el Parque Alí Primera tras un terremoto de magnitud 7,2 que sacudió Venezuela.
Getty Images
Varios carteles con fotos de personas desaparecidas están pegados a una pared y varias personas se agachan a mirar la información que incluyen.
Getty Images
Un hombre abraza a dos mujeres que están desconsoladas llorando mientras intenta sacarlas de donde están.
Reuters
Una mujer está sobre sus rodillas, hincada rezando
EPA
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FUENTE: BBC

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