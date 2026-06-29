Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela

Los días de tragedia que se viven en Venezuela después de los potentes terremotos del 24 de junio dejan imágenes que muestran la escala del compromiso y el esfuerzo colectivo por intentar salvar el máximo número de vidas posible.

Dejan ver la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de entregarlo todo para ayudar a desconocidos.

Una capacidad que se ve reflejada en los cientos de rescatistas agotados después de días interminables de trabajo, en los voluntarios de lejanos países que han viajado miles de kilómetros para ayudar en las zonas afectadas, y en las personas comunes y corrientes que hacen lo que pueden por las personas de su comunidad.

Este domingo han surgido más historias de rescates milagrosos en el país latinoamericano, cuando se cumplen 4 días desde el azote de los sismos.

Las autoridades venezolanas han confirmado la muerte de 1.450 personas y por lo menos 3.150 heridos, pero se teme que, con el paso de las horas, las cifras se eleven.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la actual presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que los terremotos son "el evento más fatídico que haya sufrido esta República en los últimos 123 años".

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Reuters Los rescatistas usan señales, como levantar los puños, para pedir silencio y escuchar el sonido de sobrevivientes gritando.

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EPA Los rescatistas emplean todo tipo de dispositivos para intentar localizar a personas con vida.

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FUENTE: BBC