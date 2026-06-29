Tragedia en el fan fest del Mundial de California: un muerto y un herido grave tras un tiroteo

El ataque ocurrió en la zona de San Pedro Square, un área de entretenimiento que funciona como espacio para aficionados del torneo.

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de la Bahía de San Francisco. Un tiroteo ocurrido en la ciudad de San José, California, dejó un muerto y un herido de gravedad en la zona de San Pedro Square, un reconocido polo de entretenimiento que actualmente funciona como fan fest oficial de la Copa del Mundo.

Según la información, en base a datos proporcionados por la policía local, el hecho se produjo ayer por la noche. Al momento de los disparos, el predio se encontraba sin actividad deportiva, ya que no se estaba transmitiendo ningún partido del torneo internacional. La zona afectada ya albergó cinco encuentros de la competencia y concentra múltiples espacios destinados al encuentro de aficionados en la región.

El reporte policial y el estado de las víctimas A través de sus canales oficiales en redes sociales, la policía de San José confirmó el saldo del ataque. Una de las personas afectadas murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de los impactos, mientras que la segunda víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital cercano con heridas críticas. Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre la identidad de los involucrados ni se informaron detenciones ligadas al caso.

El ataque tuvo lugar específicamente en las inmediaciones de la plaza, cerca de la intersección de N Market Street y W Santa Clara Street. El despliegue de las fuerzas de seguridad fue inmediato tras los primeros reportes de detonaciones.