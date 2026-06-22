Los Palmeras tocarán en la previa del partido de Argentina vs. Austria: dónde y a qué hora arranca el show

Este lunes, se podrá vivir la previa del partido de la Selección argentina contra Austria, de la mano de Los Palmeras en el Buenos Aires Fan Fest .

Durante todo el mundial, la Plaza Seeber será la ubicación predilecta para vivir lo mejor del Buenos Aires Fan Fest.

Desde temprano se palpita la previa del partido entre la Selección argentina y Austria, en el marco de la segunda fecha del Mundial 2026. A lo largo del país, grupos de amigos, familias y hasta compañeros de trabajos en sus respectivas oficinas se juntan para ver jugar a la Scaloneta. Es más, para vivir el encuentro con mucha pasión, en Buenos Aires, se llevará a cabo la Buenos Aires Fan Fest donde los hinchas de la albiceleste podrán bailar al ritmo de Los Palmeras antes de ver el partido.

Es que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, durante todo el Mundial 2026 -desde el jueves 11 de junio hasta el 19 de julio- tendrá lugar el Buenos Aires Fan Fest en la Plaza Seeber de los bosques de Palermo, para poder ver todos los partidos del campeonato más importante de fútbol. Como si fuera poco, cada vez que juegue la Selección Argentina, habrá un espectáculo para hacer vibrar a los hinchas locales.

Cuándo tocarán Los Palmeras en Buenos Aires Tras la victoria 3 a 0 frente a Argelia, en la primera fecha del Mundial 2026, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Austria. En ese contexto, el Buenos Aires Fan Fest invita a vivir la previa del partido a partir de las 12:30 en la Plaza Seeber (ubicada en la intersección de Av. Del Libertador y Av. Sarmiento), de la mano de Los Palmeras. La agrupación de cumbia santafesina será la encargada de calentar los motores haciendo bailar a todos los presentes antes del inicio del partido.

Los Palmeras tocarán en la previa del partido de la Selección Argentina ante Austria. GCBA El partido comenzará a las 14 horas y será transmitido en una pantalla gigante instalada en el predio, con entrada gratis y una programación que incluye música en vivo, gastronomía, actividades para infancias, experiencias interactivas y espacios para fotos.

Tras el partido, a las 16:30 habrá música en vivo, esta vez, de la mano de Simón Grossmann. El cierre de la programación informada para el día será a las 18, con la transmisión de Francia vs Irak.